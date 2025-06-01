https://ria.ru/20250601/vagony-2020226293.html

С места ЧП в Брянской области отогнали оставшиеся целыми вагоны

С места ЧП в Брянской области отогнали оставшиеся целыми вагоны - РИА Новости, 01.06.2025

С места ЧП в Брянской области отогнали оставшиеся целыми вагоны

С места обрушения моста в Брянской области отогнали целые вагоны, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:32:00+03:00

2025-06-01T08:32:00+03:00

2025-06-01T09:19:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020228007_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e16aa927c2b7e3243712927ae1dd08c4.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. С места обрушения моста в Брянской области отогнали целые вагоны, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.В экстренных службах уточнили, что целые вагоны отогнали с места ЧП, оставшихся пассажиров эвакуировали в Брянск для дальнейшей отправки в Москву.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/lvova-belova-2020227608.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасатели на месте крушения поезда По данным Московской железной дороги, инцидент случился в субботу в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино - Выгоничи. Локомотив и вагоны сошли с рельс из-за обрушения автомобильного моста "в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта". Скопировано со страницы 2025-06-01T08:32 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области