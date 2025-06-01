"Уралвагонзавод" планирует переименовать БМПТ "Терминатор"
"Уралвагонзавод" организует голосование о переименовании БМПТ "Терминатор"
© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкБоевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор"
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "Уралвагонзавод" запустит голосование для переименования боевой машины поддержки танков "Терминатор", сообщили в его пресс-службе.
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"Название "Терминатор" появилось довольно спонтанно более десяти лет назад и было растиражировано в СМИ. Это имя, по мнению многих историков и экспертов, не совсем соответствует отечественным традициям именования военной техники и вооружения. Название русской боевой техники должно откликаться в сердцах граждан России, соответствовать нашим традиционным ценностям, ассоциироваться с историческим наследием и героическим прошлым", — отметили на предприятии.
Выбранное по итогам народного голосования название объявят на международном военно-техническом форуме "Армия-2025". После этого оно пройдет государственную регистрацию и боевая машина официально получит новое имя.
БМПТ производства концерна "Уралвагонзавод", входящего в госкорпорацию "Ростех", доказала свою успешность при применении в условиях боевых действий, а ее характеристики не только подтвердились, но даже превзошли ожидания предприятия, отметили в пресс-службе. Там также отметили, что БМПТ обладает огромной огневой мощью и высокой степенью защищенности.
"Терминаторы" приняли на вооружение в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова. Благодаря этому машина может поражать несколько целей одновременно. БМПТ не имеет аналогов в западных странах.