https://ria.ru/20250601/uralvagonzavod-2020277637.html

"Уралвагонзавод" планирует переименовать БМПТ "Терминатор"

"Уралвагонзавод" планирует переименовать БМПТ "Терминатор" - РИА Новости, 02.06.2025

"Уралвагонзавод" планирует переименовать БМПТ "Терминатор"

"Уралвагонзавод" запустит голосование для переименования боевой машины поддержки танков "Терминатор", сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-01T13:50:00+03:00

2025-06-01T13:50:00+03:00

2025-06-02T00:08:00+03:00

безопасность

технологии

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уралвагонзавод

ростех

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "Уралвагонзавод" запустит голосование для переименования боевой машины поддержки танков "Терминатор", сообщили в его пресс-службе. "Название "Терминатор" появилось довольно спонтанно более десяти лет назад и было растиражировано в СМИ. Это имя, по мнению многих историков и экспертов, не совсем соответствует отечественным традициям именования военной техники и вооружения. Название русской боевой техники должно откликаться в сердцах граждан России, соответствовать нашим традиционным ценностям, ассоциироваться с историческим наследием и героическим прошлым", — отметили на предприятии.Выбранное по итогам народного голосования название объявят на международном военно-техническом форуме "Армия-2025". После этого оно пройдет государственную регистрацию и боевая машина официально получит новое имя. БМПТ производства концерна "Уралвагонзавод", входящего в госкорпорацию "Ростех", доказала свою успешность при применении в условиях боевых действий, а ее характеристики не только подтвердились, но даже превзошли ожидания предприятия, отметили в пресс-службе. Там также отметили, что БМПТ обладает огромной огневой мощью и высокой степенью защищенности."Терминаторы" приняли на вооружение в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова. Благодаря этому машина может поражать несколько целей одновременно. БМПТ не имеет аналогов в западных странах.

https://ria.ru/20250106/rostehi-1992641364.html

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безопасность, технологии, россия, уралвагонзавод, ростех