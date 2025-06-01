Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольных Киеву районах ДНР школьникам запрещали русский язык - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 01.06.2025 (обновлено: 11:26 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020237956.html
В подконтрольных Киеву районах ДНР школьникам запрещали русский язык
В подконтрольных Киеву районах ДНР школьникам запрещали русский язык - РИА Новости, 01.06.2025
В подконтрольных Киеву районах ДНР школьникам запрещали русский язык
Пятнадцатилетняя Кристина Архипенко из Красного Лимана (ДНР), который сейчас находится под контролем ВСУ, рассказала РИА Новости, что в школе при киевском... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T09:45:00+03:00
2025-06-01T11:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
северск
красный лиман
денис пушилин
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818620973_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_789f0af2f0848a309a5adec1f7470ebd.jpg
ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Пятнадцатилетняя Кристина Архипенко из Красного Лимана (ДНР), который сейчас находится под контролем ВСУ, рассказала РИА Новости, что в школе при киевском режиме учителя требовали от нее и одноклассников говорить на украинском языке даже на переменах. &quot;Учитель по украинскому языку заставляла уже даже между собой разговаривать на украинском языке. Но никто этого не придерживался. То есть на уроке, да, мы разговаривали, а между собой на перерывах — нет. Она говорила, что мы неправильно разговариваем, должны разговаривать на украинском языке, то есть она заставляла. Многие отказывались, потому что им это не нужно. Человек сам выбирает, на каком языке ему разговаривать&quot;, — сказала она.После переезда на освобожденную территорию девочка поступила в другую школу, где нашла себе новых друзей. По ее словам, учиться здесь ей стало легче, потому что учебная программа проходит на ее родном языке. "У меня много друзей там (в школе в ДНР. — Прим. ред.) в классе. У нас общая компания, мы гуляем довольно часто. Здесь намного легче, потому что тут программа вся основана на русском языке и поэтому это намного легче понять, чем когда она на украинском", — добавила Кристина. В начале февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы успешно наступают в окрестностях Северска, освобождение которого стратегически важно для дальнейшего взятия Красного Лимана.
https://ria.ru/20250428/akter-2013923847.html
https://ria.ru/20250531/lavra-2020190159.html
донецкая народная республика
северск
красный лиман
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818620973_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75b7d02cafd9cd7faa7e627df56c208d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, северск, красный лиман, денис пушилин, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Северск, Красный Лиман, Денис Пушилин, Киев
В подконтрольных Киеву районах ДНР школьникам запрещали русский язык

В Красном Лимане учащихся даже на переменах заставляли говорить по-украински

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкЖилые дома в Красном Лимане
Жилые дома в Красном Лимане - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Жилые дома в Красном Лимане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Пятнадцатилетняя Кристина Архипенко из Красного Лимана (ДНР), который сейчас находится под контролем ВСУ, рассказала РИА Новости, что в школе при киевском режиме учителя требовали от нее и одноклассников говорить на украинском языке даже на переменах.
«

"Учитель по украинскому языку заставляла уже даже между собой разговаривать на украинском языке. Но никто этого не придерживался. То есть на уроке, да, мы разговаривали, а между собой на перерывах нет. Она говорила, что мы неправильно разговариваем, должны разговаривать на украинском языке, то есть она заставляла. Многие отказывались, потому что им это не нужно. Человек сам выбирает, на каком языке ему разговаривать", — сказала она.

Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Украинский актер призвал бить детей за использование русского языка
28 апреля, 19:43
После переезда на освобожденную территорию девочка поступила в другую школу, где нашла себе новых друзей. По ее словам, учиться здесь ей стало легче, потому что учебная программа проходит на ее родном языке.
"У меня много друзей там (в школе в ДНР. — Прим. ред.) в классе. У нас общая компания, мы гуляем довольно часто. Здесь намного легче, потому что тут программа вся основана на русском языке и поэтому это намного легче понять, чем когда она на украинском", — добавила Кристина.
В начале февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы успешно наступают в окрестностях Северска, освобождение которого стратегически важно для дальнейшего взятия Красного Лимана.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Монахам Киево-Печерскую лавры запретили привозить продукты
Вчера, 22:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСеверскКрасный ЛиманДенис ПушилинКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала