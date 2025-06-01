https://ria.ru/20250601/ukraina-2020237956.html

В подконтрольных Киеву районах ДНР школьникам запрещали русский язык

В подконтрольных Киеву районах ДНР школьникам запрещали русский язык - РИА Новости, 01.06.2025

В подконтрольных Киеву районах ДНР школьникам запрещали русский язык

Пятнадцатилетняя Кристина Архипенко из Красного Лимана (ДНР), который сейчас находится под контролем ВСУ, рассказала РИА Новости, что в школе при киевском... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T09:45:00+03:00

2025-06-01T09:45:00+03:00

2025-06-01T11:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

северск

красный лиман

денис пушилин

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818620973_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_789f0af2f0848a309a5adec1f7470ebd.jpg

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Пятнадцатилетняя Кристина Архипенко из Красного Лимана (ДНР), который сейчас находится под контролем ВСУ, рассказала РИА Новости, что в школе при киевском режиме учителя требовали от нее и одноклассников говорить на украинском языке даже на переменах. "Учитель по украинскому языку заставляла уже даже между собой разговаривать на украинском языке. Но никто этого не придерживался. То есть на уроке, да, мы разговаривали, а между собой на перерывах — нет. Она говорила, что мы неправильно разговариваем, должны разговаривать на украинском языке, то есть она заставляла. Многие отказывались, потому что им это не нужно. Человек сам выбирает, на каком языке ему разговаривать", — сказала она.После переезда на освобожденную территорию девочка поступила в другую школу, где нашла себе новых друзей. По ее словам, учиться здесь ей стало легче, потому что учебная программа проходит на ее родном языке. "У меня много друзей там (в школе в ДНР. — Прим. ред.) в классе. У нас общая компания, мы гуляем довольно часто. Здесь намного легче, потому что тут программа вся основана на русском языке и поэтому это намного легче понять, чем когда она на украинском", — добавила Кристина. В начале февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы успешно наступают в окрестностях Северска, освобождение которого стратегически важно для дальнейшего взятия Красного Лимана.

https://ria.ru/20250428/akter-2013923847.html

https://ria.ru/20250531/lavra-2020190159.html

донецкая народная республика

северск

красный лиман

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, северск, красный лиман, денис пушилин, киев