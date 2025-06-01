https://ria.ru/20250601/tovary-2020217493.html

Названы самые подорожавшие в мире товары в мае

Названы самые подорожавшие в мире товары в мае - РИА Новости, 01.06.2025

Названы самые подорожавшие в мире товары в мае

Какао-бобы и платина стали самыми выгодными товарами для инвестиций в мае, а самыми убыточными были кофе и литий, следует из данных ICE Futures, CME Group и... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T06:09:00+03:00

2025-06-01T06:09:00+03:00

2025-06-01T06:09:00+03:00

экономика

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152936/62/1529366237_50:0:1870:1024_1920x0_80_0_0_e46e05c18f792f496ea596d6daeee5e6.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Какао-бобы и платина стали самыми выгодными товарами для инвестиций в мае, а самыми убыточными были кофе и литий, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, какао-бобы, необходимые для изготовления шоколада, за май увеличились в цене на 11%. Среди другой сельскохозяйственной продукции сильнее всего подорожал апельсиновый сок (+7,9%), рис и овес (по +2,9%). Самым подорожавшим металлом и вторым по темпам роста среди всех товаров стала платина - цены на мировых биржах на нее за май выросли сразу на 9,2%. Также значительно увеличилась стоимость олова - на 5,2% и меди - на 3,1%. В то же время золото немного растеряло набранные в предыдущие месяцы темпы и выросло всего на 2,9%. В энергетике наиболее сильную положительную динамику среди распространенных энергоносителей показали уголь, цены на который увеличились на 8,2% за месяц, газ в Европе - 5,5% и уран - 5,4%. Среди всех товаров сильнее всего просела стоимость кофе: цена на робусту снизилась на 13,2%, а на арабику - на 11%. Также в тройку самых "пострадавших" товаров входит литий, который растерял за месяц 9,2% стоимости.

https://ria.ru/20250502/tovary-2014641531.html

https://ria.ru/20250531/rubl-2020096966.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа