https://ria.ru/20250601/tovary-2020217493.html
Названы самые подорожавшие в мире товары в мае
Названы самые подорожавшие в мире товары в мае - РИА Новости, 01.06.2025
Названы самые подорожавшие в мире товары в мае
Какао-бобы и платина стали самыми выгодными товарами для инвестиций в мае, а самыми убыточными были кофе и литий, следует из данных ICE Futures, CME Group и... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T06:09:00+03:00
2025-06-01T06:09:00+03:00
2025-06-01T06:09:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Какао-бобы и платина стали самыми выгодными товарами для инвестиций в мае, а самыми убыточными были кофе и литий, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, какао-бобы, необходимые для изготовления шоколада, за май увеличились в цене на 11%. Среди другой сельскохозяйственной продукции сильнее всего подорожал апельсиновый сок (+7,9%), рис и овес (по +2,9%). Самым подорожавшим металлом и вторым по темпам роста среди всех товаров стала платина - цены на мировых биржах на нее за май выросли сразу на 9,2%. Также значительно увеличилась стоимость олова - на 5,2% и меди - на 3,1%. В то же время золото немного растеряло набранные в предыдущие месяцы темпы и выросло всего на 2,9%. В энергетике наиболее сильную положительную динамику среди распространенных энергоносителей показали уголь, цены на который увеличились на 8,2% за месяц, газ в Европе - 5,5% и уран - 5,4%. Среди всех товаров сильнее всего просела стоимость кофе: цена на робусту снизилась на 13,2%, а на арабику - на 11%. Также в тройку самых "пострадавших" товаров входит литий, который растерял за месяц 9,2% стоимости.
https://ria.ru/20250502/tovary-2014641531.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, европа
Названы самые подорожавшие в мире товары в мае
Какао-бобы и платина в мае стали самыми подорожавшими товарами в мире
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Какао-бобы и платина стали самыми выгодными товарами для инвестиций в мае, а самыми убыточными были кофе и литий, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, какао-бобы, необходимые для изготовления шоколада, за май увеличились в цене на 11%. Среди другой сельскохозяйственной продукции сильнее всего подорожал апельсиновый сок (+7,9%), рис и овес (по +2,9%).
Самым подорожавшим металлом и вторым по темпам роста среди всех товаров стала платина - цены на мировых биржах на нее за май выросли сразу на 9,2%. Также значительно увеличилась стоимость олова - на 5,2% и меди - на 3,1%. В то же время золото немного растеряло набранные в предыдущие месяцы темпы и выросло всего на 2,9%.
В энергетике наиболее сильную положительную динамику среди распространенных энергоносителей показали уголь, цены на который увеличились на 8,2% за месяц, газ в Европе
- 5,5% и уран - 5,4%.
Среди всех товаров сильнее всего просела стоимость кофе: цена на робусту снизилась на 13,2%, а на арабику - на 11%. Также в тройку самых "пострадавших" товаров входит литий, который растерял за месяц 9,2% стоимости.