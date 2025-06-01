https://ria.ru/20250601/terakt-2020316315.html
Киев совершил теракт в отношении военных аэродромов, заявило Минобороны
Киев совершил теракт в отношении военных аэродромов, заявило Минобороны - РИА Новости, 01.06.2025
Киев совершил теракт в отношении военных аэродромов, заявило Минобороны
Киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:20:00+03:00
2025-06-01T18:20:00+03:00
2025-06-01T18:33:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило Минобороны РФ."Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях", - говорится в сообщении военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, амурская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Киев, Россия, Амурская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Киев совершил теракт в отношении военных аэродромов, заявило Минобороны
МО: Киев совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов ВС РФ