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Киев совершил теракт в отношении военных аэродромов, заявило Минобороны - РИА Новости, 01.06.2025
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18:20 01.06.2025 (обновлено: 18:33 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/terakt-2020316315.html
Киев совершил теракт в отношении военных аэродромов, заявило Минобороны
Киев совершил теракт в отношении военных аэродромов, заявило Минобороны - РИА Новости, 01.06.2025
Киев совершил теракт в отношении военных аэродромов, заявило Минобороны
Киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:20:00+03:00
2025-06-01T18:33:00+03:00
киев
россия
амурская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило Минобороны РФ."Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях", - говорится в сообщении военного ведомства.
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киев
россия
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киев, россия, амурская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Киев, Россия, Амурская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Киев совершил теракт в отношении военных аэродромов, заявило Минобороны

МО: Киев совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов ВС РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинистерство обороны России
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило Минобороны РФ.
«
"Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях", - говорится в сообщении военного ведомства.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Некоторых участников атак на российские военные аэродромы задержали
Вчера, 18:23
 
КиевРоссияАмурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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