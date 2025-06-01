https://ria.ru/20250601/terakt-2020316315.html

Киев совершил теракт в отношении военных аэродромов, заявило Минобороны

Киев совершил теракт в отношении военных аэродромов, заявило Минобороны - РИА Новости, 01.06.2025

Киев совершил теракт в отношении военных аэродромов, заявило Минобороны

Киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:20:00+03:00

2025-06-01T18:20:00+03:00

2025-06-01T18:33:00+03:00

киев

россия

амурская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило Минобороны РФ."Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20250601/terakty-2020316931.html

киев

россия

амурская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, россия, амурская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия