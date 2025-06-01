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Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 210 боевиков ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/svo-2020265553.html
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 210 боевиков ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 210 боевиков ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 210 боевиков ВСУ
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:29:00+03:00
2025-06-01T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Диброва, Глущенково Харьковской области, Волчий Яр, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства. "ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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в мире, россия, харьковская область, красный лиман, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 210 боевиков ВСУ

Минобороны: группировка войск "Запад" нанесла поражение пяти украинским бригадам

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Диброва, Глущенково Харьковской области, Волчий Яр, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"
12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьКрасный ЛиманВооруженные силы Украины
 
 
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