https://ria.ru/20250601/svo-2020265553.html
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 210 боевиков ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 210 боевиков ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 210 боевиков ВСУ
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:29:00+03:00
2025-06-01T12:29:00+03:00
2025-06-01T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
красный лиман
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801560360_0:120:2594:1579_1920x0_80_0_0_643fb39ff8c334e2bac4c8e31e06adf5.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Диброва, Глущенково Харьковской области, Волчий Яр, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства. "ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250601/vsu-2020264510.html
россия
харьковская область
красный лиман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801560360_601:198:2527:1642_1920x0_80_0_0_adf831d66cd728a3ea5d36d9664dbefe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, красный лиман, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 210 боевиков ВСУ
Минобороны: группировка войск "Запад" нанесла поражение пяти украинским бригадам