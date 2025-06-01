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В Мурманской области затонуло судно, произошел разлив топлива - РИА Новости, 01.06.2025
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16:21 01.06.2025 (обновлено: 16:31 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/sudno-2020300081.html
В Мурманской области затонуло судно, произошел разлив топлива
В Мурманской области затонуло судно, произошел разлив топлива - РИА Новости, 01.06.2025
В Мурманской области затонуло судно, произошел разлив топлива
Маломерное судно пришвартовалось в неположенном месте у села Териберка Мурманской области, что привело к частичному затоплению и разливу нефтепродуктов,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:21:00+03:00
2025-06-01T16:31:00+03:00
происшествия
мурманская область
баренцево море
северо-западная транспортная прокуратура
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МУРМАНСК, 1 июн – РИА Новости. Маломерное судно пришвартовалось в неположенном месте у села Териберка Мурманской области, что привело к частичному затоплению и разливу нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту подтопления судна в акватории Баренцева моря. "По предварительным данным, владелец маломерного судна осуществил швартовку в запрещенном для стоянки месте в акватории Териберской губы и не контролировал его состояние, что привело к частичному затоплению и разливу нефтепродуктов", - говорится в сообщении. Кроме того, под контролем прокуратуры находятся мероприятия по перемещению судна в разрешенное место стоянки, а также анализ проб воды, отобранных специалистами Росприроднадзора.
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мурманская область
баренцево море
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происшествия, мурманская область, баренцево море, северо-западная транспортная прокуратура, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Мурманская область, Баренцево море, Северо-Западная транспортная прокуратура, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Мурманской области затонуло судно, произошел разлив топлива

Судно частично затонуло у мурманской Териберки, произошел разлив топлива

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramНа месте частичного затопления судна у села Териберка Мурманской области
На месте частичного затопления судна у села Териберка Мурманской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
На месте частичного затопления судна у села Териберка Мурманской области
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МУРМАНСК, 1 июн – РИА Новости. Маломерное судно пришвартовалось в неположенном месте у села Териберка Мурманской области, что привело к частичному затоплению и разливу нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту подтопления судна в акватории Баренцева моря.
«
"По предварительным данным, владелец маломерного судна осуществил швартовку в запрещенном для стоянки месте в акватории Териберской губы и не контролировал его состояние, что привело к частичному затоплению и разливу нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
Кроме того, под контролем прокуратуры находятся мероприятия по перемещению судна в разрешенное место стоянки, а также анализ проб воды, отобранных специалистами Росприроднадзора.
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ПроисшествияМурманская областьБаренцево мореСеверо-Западная транспортная прокуратураФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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