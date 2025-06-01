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В Мурманской области затонуло судно, произошел разлив топлива
В Мурманской области затонуло судно, произошел разлив топлива - РИА Новости, 01.06.2025
В Мурманской области затонуло судно, произошел разлив топлива
Маломерное судно пришвартовалось в неположенном месте у села Териберка Мурманской области, что привело к частичному затоплению и разливу нефтепродуктов,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:21:00+03:00
2025-06-01T16:21:00+03:00
2025-06-01T16:31:00+03:00
происшествия
мурманская область
баренцево море
северо-западная транспортная прокуратура
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МУРМАНСК, 1 июн – РИА Новости. Маломерное судно пришвартовалось в неположенном месте у села Териберка Мурманской области, что привело к частичному затоплению и разливу нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту подтопления судна в акватории Баренцева моря. "По предварительным данным, владелец маломерного судна осуществил швартовку в запрещенном для стоянки месте в акватории Териберской губы и не контролировал его состояние, что привело к частичному затоплению и разливу нефтепродуктов", - говорится в сообщении. Кроме того, под контролем прокуратуры находятся мероприятия по перемещению судна в разрешенное место стоянки, а также анализ проб воды, отобранных специалистами Росприроднадзора.
https://ria.ru/20250515/sudno-buksir-2017112025.html
мурманская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, баренцево море, северо-западная транспортная прокуратура, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Мурманская область, Баренцево море, Северо-Западная транспортная прокуратура, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Мурманской области затонуло судно, произошел разлив топлива
Судно частично затонуло у мурманской Териберки, произошел разлив топлива