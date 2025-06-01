https://ria.ru/20250601/sudno-2020300081.html

В Мурманской области затонуло судно, произошел разлив топлива

В Мурманской области затонуло судно, произошел разлив топлива - РИА Новости, 01.06.2025

В Мурманской области затонуло судно, произошел разлив топлива

Маломерное судно пришвартовалось в неположенном месте у села Териберка Мурманской области, что привело к частичному затоплению и разливу нефтепродуктов,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T16:21:00+03:00

2025-06-01T16:21:00+03:00

2025-06-01T16:31:00+03:00

происшествия

мурманская область

баренцево море

северо-западная транспортная прокуратура

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МУРМАНСК, 1 июн – РИА Новости. Маломерное судно пришвартовалось в неположенном месте у села Териберка Мурманской области, что привело к частичному затоплению и разливу нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту подтопления судна в акватории Баренцева моря. "По предварительным данным, владелец маломерного судна осуществил швартовку в запрещенном для стоянки месте в акватории Териберской губы и не контролировал его состояние, что привело к частичному затоплению и разливу нефтепродуктов", - говорится в сообщении. Кроме того, под контролем прокуратуры находятся мероприятия по перемещению судна в разрешенное место стоянки, а также анализ проб воды, отобранных специалистами Росприроднадзора.

https://ria.ru/20250515/sudno-buksir-2017112025.html

мурманская область

баренцево море

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мурманская область, баренцево море, северо-западная транспортная прокуратура, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)