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В Белом доме рассказали, когда состоится разговор Трампа и Си Цзиньпина

В Белом доме рассказали, когда состоится разговор Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 01.06.2025

В Белом доме рассказали, когда состоится разговор Трампа и Си Цзиньпина

Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, как ожидается, состоится в ближайшую неделю, сообщил директор Национального... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T16:53:00+03:00

2025-06-01T16:53:00+03:00

2025-06-01T16:53:00+03:00

в мире

сша

китай

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си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, как ожидается, состоится в ближайшую неделю, сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Мы ожидаем, что президент Трамп проведет замечательное обсуждение торговых переговоров с председателем Си на этой неделе. Это наши ожидания", - сообщил он в интервью телеканал ABC News. Хассетт подчеркнул, что в настоящее время не может подтвердить, что разговор лидеров двух стран уже запланирован на конкретную дату. "В международных отношениях ты никогда не знаешь (наверняка - ред.), но мое ожидание заключается в том, что обе стороны выразили желание поговорить", - добавил чиновник. В пятницу Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с Си Цзиньпином для урегулирования возникших между странами торговых разногласий.

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в мире, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт