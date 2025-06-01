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В Белом доме рассказали, когда состоится разговор Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 01.06.2025
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16:53 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/ssha-2020304972.html
В Белом доме рассказали, когда состоится разговор Трампа и Си Цзиньпина
В Белом доме рассказали, когда состоится разговор Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 01.06.2025
В Белом доме рассказали, когда состоится разговор Трампа и Си Цзиньпина
Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, как ожидается, состоится в ближайшую неделю, сообщил директор Национального... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:53:00+03:00
2025-06-01T16:53:00+03:00
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сша
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дональд трамп
си цзиньпин
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, как ожидается, состоится в ближайшую неделю, сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Мы ожидаем, что президент Трамп проведет замечательное обсуждение торговых переговоров с председателем Си на этой неделе. Это наши ожидания", - сообщил он в интервью телеканал ABC News. Хассетт подчеркнул, что в настоящее время не может подтвердить, что разговор лидеров двух стран уже запланирован на конкретную дату. "В международных отношениях ты никогда не знаешь (наверняка - ред.), но мое ожидание заключается в том, что обе стороны выразили желание поговорить", - добавил чиновник. В пятницу Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с Си Цзиньпином для урегулирования возникших между странами торговых разногласий.
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в мире, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Введение Трампом пошлин на импорт
В Белом доме рассказали, когда состоится разговор Трампа и Си Цзиньпина

Белый дом: разговор Трампа и Си Цзиньпина состоится в ближайшую неделю

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, как ожидается, состоится в ближайшую неделю, сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
"Мы ожидаем, что президент Трамп проведет замечательное обсуждение торговых переговоров с председателем Си на этой неделе. Это наши ожидания", - сообщил он в интервью телеканал ABC News.
Хассетт подчеркнул, что в настоящее время не может подтвердить, что разговор лидеров двух стран уже запланирован на конкретную дату.
"В международных отношениях ты никогда не знаешь (наверняка - ред.), но мое ожидание заключается в том, что обе стороны выразили желание поговорить", - добавил чиновник.
В пятницу Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с Си Цзиньпином для урегулирования возникших между странами торговых разногласий.
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