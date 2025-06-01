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Дела о ЧП в Брянской и Курской областях передали в ГСУ СК - РИА Новости, 01.06.2025
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10:32 01.06.2025 (обновлено: 10:37 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/sk-2020245206.html
Дела о ЧП в Брянской и Курской областях передали в ГСУ СК
Дела о ЧП в Брянской и Курской областях передали в ГСУ СК - РИА Новости, 01.06.2025
Дела о ЧП в Брянской и Курской областях передали в ГСУ СК
Уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина переданы в Главное следственное... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:32:00+03:00
2025-06-01T10:37:00+03:00
происшествия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение моста на поезд в брянской области
обрушение железнодорожного моста в курской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина переданы в Главное следственное управление, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."По поручению председателя СК России уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление ведомства", - сказала агентству Петренко.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.Позже РЖД сообщили, что ночью на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла. Автодорога, проходящая под мостом на 48-км трассы Тросна - Калиновка в Железногорском районе, перекрыта. Движение транспорта организовано в объездО крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020245672.html
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происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области, обрушение железнодорожного моста в курской области
Происшествия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области, Обрушение железнодорожного моста в Курской области
Дела о ЧП в Брянской и Курской областях передали в ГСУ СК

Уголовные дела о ЧП с мостами под Брянском и Курском передали в ГСУ СК

© РИА Новости / Геннадий Лисеенко | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Геннадий Лисеенко
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина переданы в Главное следственное управление, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"По поручению председателя СК России уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление ведомства", - сказала агентству Петренко.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Младенца, пострадавшего при ЧП под Брянском, самолетом доставят в Москву
10:34
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
Позже РЖД сообщили, что ночью на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла. Автодорога, проходящая под мостом на 48-км трассы Тросна - Калиновка в Железногорском районе, перекрыта. Движение транспорта организовано в объезд
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
СК назвал причину ЧП в Брянской и Курской областях
10:28
 
ПроисшествияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение железнодорожного моста в Курской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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