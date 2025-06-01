https://ria.ru/20250601/sk-2020245206.html

Дела о ЧП в Брянской и Курской областях передали в ГСУ СК

Дела о ЧП в Брянской и Курской областях передали в ГСУ СК - РИА Новости, 01.06.2025

Дела о ЧП в Брянской и Курской областях передали в ГСУ СК

Уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина переданы в Главное следственное... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:32:00+03:00

2025-06-01T10:32:00+03:00

2025-06-01T10:37:00+03:00

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение моста на поезд в брянской области

обрушение железнодорожного моста в курской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина переданы в Главное следственное управление, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."По поручению председателя СК России уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление ведомства", - сказала агентству Петренко.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.Позже РЖД сообщили, что ночью на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла. Автодорога, проходящая под мостом на 48-км трассы Тросна - Калиновка в Железногорском районе, перекрыта. Движение транспорта организовано в объездО крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/bryansk-2020245672.html

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курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области, обрушение железнодорожного моста в курской области