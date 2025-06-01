https://ria.ru/20250601/sk-2020208565.html

СК устанавливает обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области

СК устанавливает обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

СК устанавливает обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области

Следователи Следственного комитета России устанавливают обстоятельства обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T02:02:00+03:00

2025-06-01T02:02:00+03:00

2025-06-01T10:34:00+03:00

происшествия

россия

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Следователи Следственного комитета России устанавливают обстоятельства обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК РФ. "Следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ совместно с оперативными службами проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

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