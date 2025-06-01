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СК устанавливает обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области
СК устанавливает обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
СК устанавливает обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области
Следователи Следственного комитета России устанавливают обстоятельства обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T02:02:00+03:00
2025-06-01T02:02:00+03:00
2025-06-01T10:34:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Следователи Следственного комитета России устанавливают обстоятельства обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК РФ. "Следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ совместно с оперативными службами проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Россия, Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
СК устанавливает обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области
СК устанавливает обстоятельства обрушения моста на поезд в Брянской области