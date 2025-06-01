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Восстановительные работы под Брянском и Курском продолжаются, заявили в РЖД - РИА Новости, 01.06.2025
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20:21 01.06.2025 (обновлено: 20:36 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/rzhd-2020335520.html
Восстановительные работы под Брянском и Курском продолжаются, заявили в РЖД
Восстановительные работы под Брянском и Курском продолжаются, заявили в РЖД - РИА Новости, 01.06.2025
Восстановительные работы под Брянском и Курском продолжаются, заявили в РЖД
РЖД продолжают восстановительные работы в Брянской и Курской областях, сообщает компания. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:21:00+03:00
2025-06-01T20:36:00+03:00
курская область
происшествия
брянская область
брянск
александр богомаз
светлана петренко
ржд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. РЖД продолжают восстановительные работы в Брянской и Курской областях, сообщает компания."В Брянской и Курской областях продолжаются восстановительные работы", - говорится в Telegram-канале РЖД.Как пояснили в компании, в Брянской области, после того как убрали поврежденные локомотив и три пассажирских вагона, приступили к дроблению упавших пролетных конструкций путепровода. Задействовано девять единиц тяжелой техники, три восстановительных поезда, а также около 200 железнодорожников и сотрудников других спасательных служб."На период работ поезд №490 Минск – Анапа пройдет измененным расписанием через станции Смоленск и Красное. Поезд №86 курсирует по укороченному маршруту от станции Брянск. Пассажиров в Брянск доставляют компенсационными автобусами от Почепа и Унечи. До Почепа из Климова курсирует рельсовый автобус №910. Для проведения работ по восстановлению путепровода РЖД предоставят автодорожникам "окна" в дневное и ночное время", - отмечается в сообщении компании.В РЖД добавили, что в Курской области на месте обрушения моста железнодорожники, а также сотрудники других спасательных служб при помощи тяжелой техники убирают пролетные строения. Также привлечены три восстановительных поезда. На время ликвидации последствий происшествия движение пригородных поездов на участке осуществляется от станции Орел до станции Михайловский Рудник, а также от станции Остапово до Арбузово. Помимо этого, от Михайловского Рудника до Остапово курсируют компенсационные автобусы. Компанией уточняется, что на движение поездов дальнего следования ситуация не влияет.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП на железнодорожном мосту под Железногорском в Курской области удовлетворительное, все они ночью были доставлены в Железногорскую больницу.По факту случившегося в Брянской области возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/nii-2020337401.html
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курская область, происшествия, брянская область, брянск, александр богомаз, светлана петренко, ржд, следственный комитет россии (ск рф), александр хинштейн
Курская область, Происшествия, Брянская область, Брянск, Александр Богомаз, Светлана Петренко, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Хинштейн
Восстановительные работы под Брянском и Курском продолжаются, заявили в РЖД

РЖД: восстановительные работы под Брянском и Курском продолжаются

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. РЖД продолжают восстановительные работы в Брянской и Курской областях, сообщает компания.
"В Брянской и Курской областях продолжаются восстановительные работы", - говорится в Telegram-канале РЖД.
Подъем грузового автомобиля возле обрушившегося моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Как пояснили в компании, в Брянской области, после того как убрали поврежденные локомотив и три пассажирских вагона, приступили к дроблению упавших пролетных конструкций путепровода. Задействовано девять единиц тяжелой техники, три восстановительных поезда, а также около 200 железнодорожников и сотрудников других спасательных служб.
"На период работ поезд №490 Минск – Анапа пройдет измененным расписанием через станции Смоленск и Красное. Поезд №86 курсирует по укороченному маршруту от станции Брянск. Пассажиров в Брянск доставляют компенсационными автобусами от Почепа и Унечи. До Почепа из Климова курсирует рельсовый автобус №910. Для проведения работ по восстановлению путепровода РЖД предоставят автодорожникам "окна" в дневное и ночное время", - отмечается в сообщении компании.
В РЖД добавили, что в Курской области на месте обрушения моста железнодорожники, а также сотрудники других спасательных служб при помощи тяжелой техники убирают пролетные строения. Также привлечены три восстановительных поезда. На время ликвидации последствий происшествия движение пригородных поездов на участке осуществляется от станции Орел до станции Михайловский Рудник, а также от станции Остапово до Арбузово. Помимо этого, от Михайловского Рудника до Остапово курсируют компенсационные автобусы. Компанией уточняется, что на движение поездов дальнего следования ситуация не влияет.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП на железнодорожном мосту под Железногорском в Курской области удовлетворительное, все они ночью были доставлены в Железногорскую больницу.
По факту случившегося в Брянской области возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Москве рассказали о состоянии пострадавших в ЧП под Брянском
Вчера, 19:54
 
Курская областьПроисшествияБрянская областьБрянскАлександр БогомазСветлана ПетренкоРЖДСледственный комитет России (СК РФ)Александр Хинштейн
 
 
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