https://ria.ru/20250601/rzhd-2020250336.html

В РЖД рассказали о восстановительных работах на месте ЧП под Брянском

В РЖД рассказали о восстановительных работах на месте ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

В РЖД рассказали о восстановительных работах на месте ЧП под Брянском

Восстановительные работы проводятся на месте обрушения пролетного строения моста в Брянской области, сообщили в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:05:00+03:00

2025-06-01T11:05:00+03:00

2025-06-01T12:14:00+03:00

происшествия

ржд

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Восстановительные работы проводятся на месте обрушения пролетного строения моста в Брянской области, сообщили в Telegram-канале РЖД."В настоящее время на месте обрушения пролетного строения моста в Брянской области проводятся восстановительные работы. В них задействовано почти 200 железнодорожников, три восстановительных поезда, а также другие спасательные службы. На место направлена спецтехника для помощи в демонтаже и дроблении конструкций для освобождения пути", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что на период восстановительных работ поезд №86 будет курсировать по укороченному маршруту от станции Брянск. Доставка пассажиров в Брянск будет осуществляться компенсационными автобусами от Почепа и Унечи. До Почепа из Климова будет организован рельсовый автобус №910 отправлением в 17.42 мск.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По его последним данным, число пострадавших возросло до 71, среди них - трое детей, семь человек погибли.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/moskva-2020259433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ржд, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области