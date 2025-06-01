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В РЖД рассказали о восстановительных работах на месте ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
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11:05 01.06.2025 (обновлено: 12:14 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/rzhd-2020250336.html
В РЖД рассказали о восстановительных работах на месте ЧП под Брянском
В РЖД рассказали о восстановительных работах на месте ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
В РЖД рассказали о восстановительных работах на месте ЧП под Брянском
Восстановительные работы проводятся на месте обрушения пролетного строения моста в Брянской области, сообщили в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:05:00+03:00
2025-06-01T12:14:00+03:00
происшествия
ржд
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Восстановительные работы проводятся на месте обрушения пролетного строения моста в Брянской области, сообщили в Telegram-канале РЖД."В настоящее время на месте обрушения пролетного строения моста в Брянской области проводятся восстановительные работы. В них задействовано почти 200 железнодорожников, три восстановительных поезда, а также другие спасательные службы. На место направлена спецтехника для помощи в демонтаже и дроблении конструкций для освобождения пути", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что на период восстановительных работ поезд №86 будет курсировать по укороченному маршруту от станции Брянск. Доставка пассажиров в Брянск будет осуществляться компенсационными автобусами от Почепа и Унечи. До Почепа из Климова будет организован рельсовый автобус №910 отправлением в 17.42 мск.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По его последним данным, число пострадавших возросло до 71, среди них - трое детей, семь человек погибли.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/moskva-2020259433.html
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происшествия, ржд, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, РЖД, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В РЖД рассказали о восстановительных работах на месте ЧП под Брянском

На месте обрушения моста под Брянском проводят восстановительные работы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Восстановительные работы проводятся на месте обрушения пролетного строения моста в Брянской области, сообщили в Telegram-канале РЖД.
"В настоящее время на месте обрушения пролетного строения моста в Брянской области проводятся восстановительные работы. В них задействовано почти 200 железнодорожников, три восстановительных поезда, а также другие спасательные службы. На место направлена спецтехника для помощи в демонтаже и дроблении конструкций для освобождения пути", - говорится в сообщении ведомства.
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12:06
Уточняется, что на период восстановительных работ поезд №86 будет курсировать по укороченному маршруту от станции Брянск. Доставка пассажиров в Брянск будет осуществляться компенсационными автобусами от Почепа и Унечи. До Почепа из Климова будет организован рельсовый автобус №910 отправлением в 17.42 мск.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По его последним данным, число пострадавших возросло до 71, среди них - трое детей, семь человек погибли.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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ПроисшествияРЖДБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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