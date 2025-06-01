В РЖД рассказали о восстановительных работах на месте ЧП под Брянском
На месте обрушения моста под Брянском проводят восстановительные работы
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Восстановительные работы проводятся на месте обрушения пролетного строения моста в Брянской области, сообщили в Telegram-канале РЖД.
"В настоящее время на месте обрушения пролетного строения моста в Брянской области проводятся восстановительные работы. В них задействовано почти 200 железнодорожников, три восстановительных поезда, а также другие спасательные службы. На место направлена спецтехника для помощи в демонтаже и дроблении конструкций для освобождения пути", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что на период восстановительных работ поезд №86 будет курсировать по укороченному маршруту от станции Брянск. Доставка пассажиров в Брянск будет осуществляться компенсационными автобусами от Почепа и Унечи. До Почепа из Климова будет организован рельсовый автобус №910 отправлением в 17.42 мск.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По его последним данным, число пострадавших возросло до 71, среди них - трое детей, семь человек погибли.