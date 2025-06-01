https://ria.ru/20250601/rzhd-2020214077.html

РЖД частично меняют маршрут некоторых поездов после ЧП под Брянском

РЖД частично меняют маршрут некоторых поездов после ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

РЖД частично меняют маршрут некоторых поездов после ЧП под Брянском

РЖД частично меняют маршрут некоторых поездов после схода пассажирского состава в Брянской области, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T04:12:00+03:00

2025-06-01T04:12:00+03:00

2025-06-01T04:12:00+03:00

происшествия

москва

брянск

брянская область

александр богомаз

ржд

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. РЖД частично меняют маршрут некоторых поездов после схода пассажирского состава в Брянской области, сообщается в Telegram-канале РЖД. "Для перевозки пассажиров поезда №86 Климов – Москва назначен резервный поезд №902 Брянск – Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов – Москва", - говорится в сообщении. Отмечается, что поезд №489 Анапа – Минск отправлением 30 мая пойдет изменённым маршрутом от Брянска через станции Смоленск, Красное с возвращением на основной маршрут на станции Гомель 1 июня. "Поезд №85 Москва – Климов проследует сокращённым маршрутом до станции Брянск с дальнейшей перевозкой пассажиров автотранспортом. Пригородные поезда будут следовать укороченными маршрутами", - добавили в РЖД. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов, отметили в компании, напомнив, что информацию, связанную с происшествием и движением поездов, можно получить по телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших.

https://ria.ru/20250601/mzhd-2020203792.html

https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020211526.html

москва

брянск

брянская область

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происшествия, москва, брянск, брянская область, александр богомаз, ржд, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области