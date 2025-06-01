https://ria.ru/20250601/rzhd-2020211367.html

Пассажиров сошедшего под Брянском поезда будут сопровождать медбригады

Пассажиров сошедшего под Брянском поезда будут сопровождать медбригады - РИА Новости, 01.06.2025

Пассажиров сошедшего под Брянском поезда будут сопровождать медбригады

Пассажиров поезда, сошедшего в Брянской области, которые поедут на резервном составе, в пути будут сопровождать медбригады, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T02:54:00+03:00

2025-06-01T02:54:00+03:00

2025-06-01T02:54:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

москва

александр богомаз

ржд

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажиров поезда, сошедшего в Брянской области, которые поедут на резервном составе, в пути будут сопровождать медбригады, сообщается в Telegram-канале РЖД. "Пассажиров обеспечат питанием и водой. В пути их будут сопровождать медицинские бригады", - говорится в сообщении. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

https://ria.ru/20250601/evakuatsiya-2020210958.html

брянская область

выгоничский район

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происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, ржд, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области