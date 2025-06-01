https://ria.ru/20250601/rossiya-2020340616.html

Симоньян рассказала, почему демографические меры не работают

Симоньян рассказала, почему демографические меры не работают - РИА Новости, 01.06.2025

Симоньян рассказала, почему демографические меры не работают

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что огромные демографические меры не работают, как... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T20:58:00+03:00

2025-06-01T20:58:00+03:00

2025-06-01T20:58:00+03:00

общество

россия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

санкции в отношении россии

миа "россия сегодня"

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что огромные демографические меры не работают, как хотелось бы, из-за отсутствия яслей в РФ. "Мы много говорим о том, что нужно возрождать демографию. Огромное количество усилий для этого предпринимается. Огромные деньги на это тратится государством... И все-таки это не работает так, как хотелось бы. Проблема не только в том и часто не столько в том, что семьям, женщинам одиноким растить детей не на что. Проблема часто в том, что семьям и тем более одиноким женщинам растить детей некогда. А почему это так? Потому что в советское время благословенное были ясли. А теперь их нет", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она пояснила, что в садик ребёнка отдают в два-три года, а если женщина рожает второго, а потом и третьего ребёнка, то "вырвана из жизни на десять лет". "Ты уже не вернешься ни на какую работу. Ты уже не сделаешь никакую карьеру, ты не реализуешься в своей профессиональной деятельности. Куда девать ребёнка до 2-3 лет? Некуда! Почему-то у нас больше нет яслей, и не поможет никакой материнский капитал, пока эти ясли не появятся", - добавила главред. Также она возразила людям, которые утверждают, что ребёнку нужна мать в этом возрасте, отметив, что ребенку нужна мать в любом возрасте. "Ребенку в два месяца мать нужна не больше, чем в два года. И в два года не больше, чем в восемь лет. И в восемь лет не больше, чем в 12 лет, когда уже начинаются подростковые. Ребенку нужна мать всегда. С чего мы взяли, что до двух, до трех только мать, а потом, пожалуйста, нянечки воспитательные в детском саду? Это серьезная дилемма, которую мы должны для себя решить как страна, что важнее. Важнее, чтобы мать проводила все свое время с ребенком или важнее, чтобы наши женщины принимали тоже участие в экономике страны… Ну, тогда мы должны изъять женщин из экономики, у нас людей и так немного, кто у нас будет лечить, кто у нас будет учить, традиционные отрасли, где работают в основном женщины? Или же мы должны просто смириться с тем, что надо построить ясли", - сказала Симоньян.

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020336262.html

https://ria.ru/20250525/simonjan-2019022876.html

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общество, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), санкции в отношении россии, миа "россия сегодня"