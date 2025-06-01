https://ria.ru/20250601/rospotrebnadzor-2020211694.html

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если ребенок проглотил батарейки

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если ребенок проглотил батарейки - РИА Новости, 01.06.2025

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если ребенок проглотил батарейки

Если ребенок случайно проглотил батарейки, нужно избегать кормления и обратиться к врачу, они способны вызвать физическую травму и генерировать электрический... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T03:06:00+03:00

2025-06-01T03:06:00+03:00

2025-06-01T03:06:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Если ребенок случайно проглотил батарейки, нужно избегать кормления и обратиться к врачу, они способны вызвать физическую травму и генерировать электрический ток в желудке, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Родителям не следует позволять детям играть с мелкими деталями игрушек и батарейками, особенно "кнопочного" типа, которые могут быть случайно проглочены, они способны вызвать физическую травму и генерировать электрический ток в желудке, что требует немедленной медицинской помощи", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что в случае проглатывания любого мелкого предмета или батарейки необходимо срочно обратиться к врачу и избегать кормления ребенка до проведения рентгенографии. "Наличие упаковки от игрушки или части предметов, которые были проглочены, поможет медицинским работникам определить их характеристики и потенциальные риски", - пояснили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре призвали родителей обращать внимание на качество и безопасность игрушек, а также на предупреждение о возрастных ограничениях. "При покупке стоит проверять маркировку и конструкцию: они должны быть прочными и безопасными, без острых углов и мелких съемных деталей. Детям до 3 лет следует выбирать игрушки побольше и без поверхностного окрашивания", - отметили в пресс-службе. Там также добавили, что родителям нужно проявлять особую осторожность с неустойчивой мебелью и бытовой техникой. Они могут привести к травмам, особенно у младенцев и детей от 3 до 5 лет. На шкафах и комодах необходимо устанавливать замки и фиксаторы, чтобы предотвратить несчастные случаи. "Помните о безопасности детей и в цифровом мире – важно контролировать потребляемый контент. Будьте особенно внимательны к играм и приложениям, привязанным к банковским картам, чтобы избежать несанкционированных покупок контента, не предназначенного для них", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20250306/gosduma-2003365087.html

https://ria.ru/20250530/labubu-2019970046.html

https://ria.ru/20250523/igrushka-2018567403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)