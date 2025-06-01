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Патриарх Кирилл призвал принимать решения по православному миру в единстве - РИА Новости, 01.06.2025
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Религия
 
15:23 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/religiya-2020292155.html
Патриарх Кирилл призвал принимать решения по православному миру в единстве
Патриарх Кирилл призвал принимать решения по православному миру в единстве - РИА Новости, 01.06.2025
Патриарх Кирилл призвал принимать решения по православному миру в единстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал принимать решения, касающиеся православного мира в целом, в единстве и мире. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:23:00+03:00
2025-06-01T15:23:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
русская православная церковь
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал принимать решения, касающиеся православного мира в целом, в единстве и мире. "Сегодня, когда мировое православие переживает весьма непростое время, когда требуется глубокое богословское осмысление экклезиологических проблем, мы вновь и вновь с убежденностью свидетельствуем: важнейшие решения, затрагивающие основы бытия Церкви и ее верность апостольскому учению и каноническим устоям, касающиеся осуществления спасительного призвания быть столпом и утверждением истины,.. необходимо принимать сообща, в единстве духа и союзе мира", – говорится в патриаршем послании к 1700-летию I Вселенского собора. I Никейский собор был созван в 325 году в городе Никее при императоре Константине Великом. На нем постановили праздновать Пасху повсюду в первое воскресенье после пасхального полнолуния между 22 марта (4 апреля по новому стилю) и 25 апреля (8 мая по новому стилю), чтобы она всегда отмечалась после иудейской Пасхи.
https://ria.ru/20250420/kirill-2012330659.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), общество, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл призвал принимать решения по православному миру в единстве

Патриарх Кирилл призвал принимать решения по православному миру сообща

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал принимать решения, касающиеся православного мира в целом, в единстве и мире.
"Сегодня, когда мировое православие переживает весьма непростое время, когда требуется глубокое богословское осмысление экклезиологических проблем, мы вновь и вновь с убежденностью свидетельствуем: важнейшие решения, затрагивающие основы бытия Церкви и ее верность апостольскому учению и каноническим устоям, касающиеся осуществления спасительного призвания быть столпом и утверждением истины,.. необходимо принимать сообща, в единстве духа и союзе мира", – говорится в патриаршем послании к 1700-летию I Вселенского собора.
I Никейский собор был созван в 325 году в городе Никее при императоре Константине Великом. На нем постановили праздновать Пасху повсюду в первое воскресенье после пасхального полнолуния между 22 марта (4 апреля по новому стилю) и 25 апреля (8 мая по новому стилю), чтобы она всегда отмечалась после иудейской Пасхи.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Патриарх Кирилл пожелал россиянам мирной жизни и развития
20 апреля, 00:12
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ОбществоРусская православная церковь
 
 
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