https://ria.ru/20250601/religiya-2020292155.html
Патриарх Кирилл призвал принимать решения по православному миру в единстве
Патриарх Кирилл призвал принимать решения по православному миру в единстве - РИА Новости, 01.06.2025
Патриарх Кирилл призвал принимать решения по православному миру в единстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал принимать решения, касающиеся православного мира в целом, в единстве и мире. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:23:00+03:00
2025-06-01T15:23:00+03:00
2025-06-01T15:23:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016005763_0:580:2048:1732_1920x0_80_0_0_5f498e7101c12b17a05717ee0adb1c2a.jpg
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал принимать решения, касающиеся православного мира в целом, в единстве и мире. "Сегодня, когда мировое православие переживает весьма непростое время, когда требуется глубокое богословское осмысление экклезиологических проблем, мы вновь и вновь с убежденностью свидетельствуем: важнейшие решения, затрагивающие основы бытия Церкви и ее верность апостольскому учению и каноническим устоям, касающиеся осуществления спасительного призвания быть столпом и утверждением истины,.. необходимо принимать сообща, в единстве духа и союзе мира", – говорится в патриаршем послании к 1700-летию I Вселенского собора. I Никейский собор был созван в 325 году в городе Никее при императоре Константине Великом. На нем постановили праздновать Пасху повсюду в первое воскресенье после пасхального полнолуния между 22 марта (4 апреля по новому стилю) и 25 апреля (8 мая по новому стилю), чтобы она всегда отмечалась после иудейской Пасхи.
https://ria.ru/20250420/kirill-2012330659.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016005763_0:388:2048:1924_1920x0_80_0_0_c64c7c6e488a6bc36e38b837e0a17df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), общество, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл призвал принимать решения по православному миру в единстве
Патриарх Кирилл призвал принимать решения по православному миру сообща
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал принимать решения, касающиеся православного мира в целом, в единстве и мире.
"Сегодня, когда мировое православие переживает весьма непростое время, когда требуется глубокое богословское осмысление экклезиологических проблем, мы вновь и вновь с убежденностью свидетельствуем: важнейшие решения, затрагивающие основы бытия Церкви и ее верность апостольскому учению и каноническим устоям, касающиеся осуществления спасительного призвания быть столпом и утверждением истины,.. необходимо принимать сообща, в единстве духа и союзе мира", – говорится в патриаршем послании к 1700-летию I Вселенского собора.
I Никейский собор был созван в 325 году в городе Никее при императоре Константине Великом. На нем постановили праздновать Пасху повсюду в первое воскресенье после пасхального полнолуния между 22 марта (4 апреля по новому стилю) и 25 апреля (8 мая по новому стилю), чтобы она всегда отмечалась после иудейской Пасхи.