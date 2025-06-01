https://ria.ru/20250601/religiya-2020292155.html

Патриарх Кирилл призвал принимать решения по православному миру в единстве

Патриарх Кирилл призвал принимать решения по православному миру в единстве - РИА Новости, 01.06.2025

Патриарх Кирилл призвал принимать решения по православному миру в единстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал принимать решения, касающиеся православного мира в целом, в единстве и мире. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T15:23:00+03:00

2025-06-01T15:23:00+03:00

2025-06-01T15:23:00+03:00

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

общество

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016005763_0:580:2048:1732_1920x0_80_0_0_5f498e7101c12b17a05717ee0adb1c2a.jpg

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал принимать решения, касающиеся православного мира в целом, в единстве и мире. "Сегодня, когда мировое православие переживает весьма непростое время, когда требуется глубокое богословское осмысление экклезиологических проблем, мы вновь и вновь с убежденностью свидетельствуем: важнейшие решения, затрагивающие основы бытия Церкви и ее верность апостольскому учению и каноническим устоям, касающиеся осуществления спасительного призвания быть столпом и утверждением истины,.. необходимо принимать сообща, в единстве духа и союзе мира", – говорится в патриаршем послании к 1700-летию I Вселенского собора. I Никейский собор был созван в 325 году в городе Никее при императоре Константине Великом. На нем постановили праздновать Пасху повсюду в первое воскресенье после пасхального полнолуния между 22 марта (4 апреля по новому стилю) и 25 апреля (8 мая по новому стилю), чтобы она всегда отмечалась после иудейской Пасхи.

https://ria.ru/20250420/kirill-2012330659.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), общество, русская православная церковь