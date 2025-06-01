https://ria.ru/20250601/rebenok-2020302137.html

В клинику Рошаля доставили еще одного ребенка, пострадавшего под Брянском

В клинику Рошаля доставили еще одного ребенка, пострадавшего под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

В клинику Рошаля доставили еще одного ребенка, пострадавшего под Брянском

Еще одного ребенка, пострадавшего в ЧП в Брянской области, доставили на реанимобиле в клинику доктора Рошаля в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T16:36:00+03:00

2025-06-01T16:36:00+03:00

2025-06-01T16:43:00+03:00

обрушение моста на поезд в брянской области

брянская область

происшествия

москва

курская область

нии неотложной детской хирургии и травматологии по руководством леонида рошаля

александр богомаз

выгоничский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020302741_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_898f657a71593c4cb5e6fc781df63379.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Еще одного ребенка, пострадавшего в ЧП в Брянской области, доставили на реанимобиле в клинику доктора Рошаля в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Машина Центра экстренной медицинской помощи въехала на территорию клиники. Затем врачи на носилках переместили пострадавшего в здание.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html

брянская область

москва

курская область

выгоничский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Еще одного ребенка доставили на реанимобиле в клинику Рошаля в Москве Еще одного ребенка, пострадавшего в ЧП в Брянской области, доставили на реанимобиле в клинику Рошаля в Москве, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-01T16:36 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

обрушение моста на поезд в брянской области, брянская область, происшествия, москва, курская область, нии неотложной детской хирургии и травматологии по руководством леонида рошаля, александр богомаз, выгоничский район, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)