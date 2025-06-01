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В клинику Рошаля доставили еще одного ребенка, пострадавшего под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
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16:36 01.06.2025 (обновлено: 16:43 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/rebenok-2020302137.html
В клинику Рошаля доставили еще одного ребенка, пострадавшего под Брянском
В клинику Рошаля доставили еще одного ребенка, пострадавшего под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
В клинику Рошаля доставили еще одного ребенка, пострадавшего под Брянском
Еще одного ребенка, пострадавшего в ЧП в Брянской области, доставили на реанимобиле в клинику доктора Рошаля в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:36:00+03:00
2025-06-01T16:43:00+03:00
обрушение моста на поезд в брянской области
брянская область
происшествия
москва
курская область
нии неотложной детской хирургии и травматологии по руководством леонида рошаля
александр богомаз
выгоничский район
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Еще одного ребенка, пострадавшего в ЧП в Брянской области, доставили на реанимобиле в клинику доктора Рошаля в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Машина Центра экстренной медицинской помощи въехала на территорию клиники. Затем врачи на носилках переместили пострадавшего в здание.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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брянская область
москва
курская область
выгоничский район
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7 495 645-6601
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Еще одного ребенка доставили на реанимобиле в клинику Рошаля в Москве
Еще одного ребенка, пострадавшего в ЧП в Брянской области, доставили на реанимобиле в клинику Рошаля в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
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обрушение моста на поезд в брянской области, брянская область, происшествия, москва, курская область, нии неотложной детской хирургии и травматологии по руководством леонида рошаля, александр богомаз, выгоничский район, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Обрушение моста на поезд в Брянской области, Брянская область, Происшествия, Москва, Курская область, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии по руководством Леонида Рошаля, Александр Богомаз, Выгоничский район, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В клинику Рошаля доставили еще одного ребенка, пострадавшего под Брянском

Еще одного ребенка, пострадавшего в ЧП под Брянском, доставили в клинику Рошаля

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Еще одного ребенка, пострадавшего в ЧП в Брянской области, доставили на реанимобиле в клинику доктора Рошаля в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Машина Центра экстренной медицинской помощи въехала на территорию клиники. Затем врачи на носилках переместили пострадавшего в здание.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
"Никто ничего не понимал". Что известно о крушении поездов
Вчера, 13:51
 
Обрушение моста на поезд в Брянской областиБрянская областьПроисшествияМоскваКурская областьНИИ неотложной детской хирургии и травматологии по руководством Леонида РошаляАлександр БогомазВыгоничский районСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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