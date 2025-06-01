Рейтинг@Mail.ru
В клинику Рошаля доставят еще одного ребенка, пострадавшего под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 01.06.2025 (обновлено: 15:58 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/rebenok-2020295310.html
В клинику Рошаля доставят еще одного ребенка, пострадавшего под Брянском
В клинику Рошаля доставят еще одного ребенка, пострадавшего под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
В клинику Рошаля доставят еще одного ребенка, пострадавшего под Брянском
Еще один ребенок будет доставлен с места ЧП в Брянской области на реанимобиле в ближайшие часы в клинику Рошаля в Москве, сообщает медучреждение в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:49:00+03:00
2025-06-01T15:58:00+03:00
брянская область
москва
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Еще один ребенок будет доставлен с места ЧП в Брянской области на реанимобиле в ближайшие часы в клинику Рошаля в Москве, сообщает медучреждение в Telegram-канале."Еще один ребенок будет доставлен с места ЧП в Брянске на реанимобиле ЦЭМПа (Центра экстренной медицинской помощи- ред.) в ближайшие часы", - говорится клиники.Ранее четырехмесячный малыш, пострадавший при крушении моста в Брянской области, был доставлен санавиацией в клинику доктора Рошаля. Врачи проводят полное обследование мальчика.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/most-2020289532.html
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020288210.html
брянская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, москва, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия
Брянская область, Москва, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия
В клинику Рошаля доставят еще одного ребенка, пострадавшего под Брянском

В клинику Рошаля в Москве привезут еще одного пострадавшего под Брянском ребенка

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Еще один ребенок будет доставлен с места ЧП в Брянской области на реанимобиле в ближайшие часы в клинику Рошаля в Москве, сообщает медучреждение в Telegram-канале.
"Еще один ребенок будет доставлен с места ЧП в Брянске на реанимобиле ЦЭМПа (Центра экстренной медицинской помощи- ред.) в ближайшие часы", - говорится клиники.
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Обрушившийся мост под Брянском не подлежит восстановлению, заявил Богомаз
Вчера, 15:11
Ранее четырехмесячный малыш, пострадавший при крушении моста в Брянской области, был доставлен санавиацией в клинику доктора Рошаля. Врачи проводят полное обследование мальчика.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Водитель такси рассказал, как не оказался на мосту под Брянском
Вчера, 15:07
 
Брянская областьМоскваОбрушение моста на поезд в Брянской областиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала