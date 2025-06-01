https://ria.ru/20250601/rebenok-2020295310.html

В клинику Рошаля доставят еще одного ребенка, пострадавшего под Брянском

В клинику Рошаля доставят еще одного ребенка, пострадавшего под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

В клинику Рошаля доставят еще одного ребенка, пострадавшего под Брянском

Еще один ребенок будет доставлен с места ЧП в Брянской области на реанимобиле в ближайшие часы в клинику Рошаля в Москве, сообщает медучреждение в... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T15:49:00+03:00

2025-06-01T15:49:00+03:00

2025-06-01T15:58:00+03:00

брянская область

москва

обрушение моста на поезд в брянской области

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Еще один ребенок будет доставлен с места ЧП в Брянской области на реанимобиле в ближайшие часы в клинику Рошаля в Москве, сообщает медучреждение в Telegram-канале."Еще один ребенок будет доставлен с места ЧП в Брянске на реанимобиле ЦЭМПа (Центра экстренной медицинской помощи- ред.) в ближайшие часы", - говорится клиники.Ранее четырехмесячный малыш, пострадавший при крушении моста в Брянской области, был доставлен санавиацией в клинику доктора Рошаля. Врачи проводят полное обследование мальчика.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/most-2020289532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, москва, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия