https://ria.ru/20250601/rebenok-2020224016.html

Богомаз рассказал о состоянии ребенка, пострадавшего в ЧП с поездом

Богомаз рассказал о состоянии ребенка, пострадавшего в ЧП с поездом - РИА Новости, 01.06.2025

Богомаз рассказал о состоянии ребенка, пострадавшего в ЧП с поездом

Восьмимесячный ребенок, пострадавший в аварии в Брянской области, находится в тяжелом состоянии, он будет направлен в Москву, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:15:00+03:00

2025-06-01T08:15:00+03:00

2025-06-01T08:35:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Восьмимесячный ребенок, пострадавший в аварии в Брянской области, находится в тяжелом состоянии, он будет направлен в Москву, сообщил глава региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24"."Семь человек погибло, получили ранения в том числе трое детей. Один ребенок 8 месяцев, мальчик, он в тяжелом состоянии…, будет отправлен в Москву", - сказал Богомаз.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.

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москва

брянская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, брянская область