Богомаз рассказал о состоянии ребенка, пострадавшего в ЧП с поездом
Ребенок, пострадавший в ЧП под Брянском, находится в тяжелом состоянии
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники полиции дежурят неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом
Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Восьмимесячный ребенок, пострадавший в аварии в Брянской области, находится в тяжелом состоянии, он будет направлен в Москву, сообщил глава региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".
"Семь человек погибло, получили ранения в том числе трое детей. Один ребенок 8 месяцев, мальчик, он в тяжелом состоянии…, будет отправлен в Москву", - сказал Богомаз.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.