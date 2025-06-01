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Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка - РИА Новости, 01.06.2025
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14:44 01.06.2025 (обновлено: 15:29 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/putin-2020284819.html
Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка
Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка - РИА Новости, 01.06.2025
Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России, сообщили в программе "Москва. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:44:00+03:00
2025-06-01T15:29:00+03:00
россия
владимир путин
мария львова-белова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1. Кроме этого, как ожидается, в графике главы государства - встреча с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Путин, по данным телеканала, также на следующей неделе проведет заседание Совета безопасности и совещание с членами правительства.
https://ria.ru/20250524/putin-2018840271.html
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россия, владимир путин, мария львова-белова
Россия, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка

Путин на следующей неделе проведет заседание Совбеза и совещание с кабмином

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.
Кроме этого, как ожидается, в графике главы государства - встреча с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
Путин, по данным телеканала, также на следующей неделе проведет заседание Совета безопасности и совещание с членами правительства.
Президент РФ Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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