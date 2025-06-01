https://ria.ru/20250601/putin-2020284819.html
Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка
Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка - РИА Новости, 01.06.2025
Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России, сообщили в программе "Москва. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:44:00+03:00
2025-06-01T14:44:00+03:00
2025-06-01T15:29:00+03:00
россия
владимир путин
мария львова-белова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1. Кроме этого, как ожидается, в графике главы государства - встреча с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Путин, по данным телеканала, также на следующей неделе проведет заседание Совета безопасности и совещание с членами правительства.
https://ria.ru/20250524/putin-2018840271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, мария львова-белова
Россия, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка
Путин на следующей неделе проведет заседание Совбеза и совещание с кабмином