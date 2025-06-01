https://ria.ru/20250601/psikhologi-2020327721.html

Помощь психологов получили 63 человека, попавших в ЧП под Брянском

Помощь психологов получили 63 человека, попавших в ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

Помощь психологов получили 63 человека, попавших в ЧП под Брянском

Помощь психологов получили 63 человека, попавших в ЧП в Брянской области, в результате которого мост упал на поезд, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T19:17:00+03:00

2025-06-01T19:17:00+03:00

2025-06-01T19:17:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

москва

алексей кузнецов

александр богомаз

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Помощь психологов получили 63 человека, попавших в ЧП в Брянской области, в результате которого мост упал на поезд, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. "63 человека получили помощь психологов", - рассказал Кузнецов журналистам. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html

брянская область

выгоничский район

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, алексей кузнецов, александр богомаз, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области