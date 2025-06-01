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Помощь психологов получили 63 человека, попавших в ЧП под Брянском
Помощь психологов получили 63 человека, попавших в ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Помощь психологов получили 63 человека, попавших в ЧП под Брянском
Помощь психологов получили 63 человека, попавших в ЧП в Брянской области, в результате которого мост упал на поезд, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:17:00+03:00
2025-06-01T19:17:00+03:00
2025-06-01T19:17:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
москва
алексей кузнецов
александр богомаз
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Помощь психологов получили 63 человека, попавших в ЧП в Брянской области, в результате которого мост упал на поезд, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. "63 человека получили помощь психологов", - рассказал Кузнецов журналистам. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, алексей кузнецов, александр богомаз, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Алексей Кузнецов, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Помощь психологов получили 63 человека, попавших в ЧП под Брянском
Минздрав: 63 пострадавших при ЧП в Брянской области получили помощь психологов