https://ria.ru/20250601/priangarja-2020310778.html

В Усольском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности

В Усольском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 01.06.2025

В Усольском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в Усольском районе Приангарья, где атака дронов была зафиксирована в поселке Средний, сообщает губернатор Приангарья Игорь... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T17:39:00+03:00

2025-06-01T17:39:00+03:00

2025-06-01T17:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

усольский район (пермский край)

иркутская область

игорь кобзев

украина

вооруженные силы украины

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ИРКУТСК, 1 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Усольском районе Приангарья, где атака дронов была зафиксирована в поселке Средний, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Ранее Кобзев сообщал об атаке дронов в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района. "Сейчас у нас есть несколько ключевых задач. Первое - вводим режим повышенной готовности в Усольском районе", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что необходимо также принять меры для обеспечения пожарной безопасности и избежать домыслов. "Сейчас многие недоброжелатели используют нейросети, чтобы показать то, чего не было. То есть - посеять панику. Не нужно на это поддаваться", - добавил Кобзев. В регионе идут оперативно-розыскные мероприятия, угрозы жителям нет, подчеркнул губернатор. По данным Госавтоинспекции, на 1794 километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Средний Усольского района закрыто движение для всех видов автотранспорта. Движение легкового и пассажирского транспорта осуществляется через поселок Новомальтинск по региональной дороге.

https://ria.ru/20250601/murmansk-2020303094.html

https://ria.ru/20250601/bpla-2020284654.html

усольский район (пермский край)

иркутская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, усольский район (пермский край), иркутская область, игорь кобзев, украина, вооруженные силы украины