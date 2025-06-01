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В Усольском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 01.06.2025
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В Усольском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности
В Усольском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 01.06.2025
В Усольском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в Усольском районе Приангарья, где атака дронов была зафиксирована в поселке Средний, сообщает губернатор Приангарья Игорь... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T17:39:00+03:00
2025-06-01T17:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
усольский район (пермский край)
иркутская область
игорь кобзев
украина
вооруженные силы украины
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ИРКУТСК, 1 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Усольском районе Приангарья, где атака дронов была зафиксирована в поселке Средний, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Ранее Кобзев сообщал об атаке дронов в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района. "Сейчас у нас есть несколько ключевых задач. Первое - вводим режим повышенной готовности в Усольском районе", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что необходимо также принять меры для обеспечения пожарной безопасности и избежать домыслов. "Сейчас многие недоброжелатели используют нейросети, чтобы показать то, чего не было. То есть - посеять панику. Не нужно на это поддаваться", - добавил Кобзев. В регионе идут оперативно-розыскные мероприятия, угрозы жителям нет, подчеркнул губернатор. По данным Госавтоинспекции, на 1794 километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Средний Усольского района закрыто движение для всех видов автотранспорта. Движение легкового и пассажирского транспорта осуществляется через поселок Новомальтинск по региональной дороге.
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происшествия, усольский район (пермский край), иркутская область, игорь кобзев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Усольский район (Пермский край), Иркутская область, Игорь Кобзев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Усольском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели в Усольском районе Приангарья из-за атаки БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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ИРКУТСК, 1 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Усольском районе Приангарья, где атака дронов была зафиксирована в поселке Средний, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Ранее Кобзев сообщал об атаке дронов в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района.
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"Сейчас у нас есть несколько ключевых задач. Первое - вводим режим повышенной готовности в Усольском районе", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что необходимо также принять меры для обеспечения пожарной безопасности и избежать домыслов.
"Сейчас многие недоброжелатели используют нейросети, чтобы показать то, чего не было. То есть - посеять панику. Не нужно на это поддаваться", - добавил Кобзев.
В регионе идут оперативно-розыскные мероприятия, угрозы жителям нет, подчеркнул губернатор.
По данным Госавтоинспекции, на 1794 километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Средний Усольского района закрыто движение для всех видов автотранспорта. Движение легкового и пассажирского транспорта осуществляется через поселок Новомальтинск по региональной дороге.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУсольский район (Пермский край)Иркутская областьИгорь КобзевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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