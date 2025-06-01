В Усольском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в Усольском районе Приангарья из-за атаки БПЛА
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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ИРКУТСК, 1 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Усольском районе Приангарья, где атака дронов была зафиксирована в поселке Средний, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Ранее Кобзев сообщал об атаке дронов в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района.
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"Сейчас у нас есть несколько ключевых задач. Первое - вводим режим повышенной готовности в Усольском районе", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что необходимо также принять меры для обеспечения пожарной безопасности и избежать домыслов.
"Сейчас многие недоброжелатели используют нейросети, чтобы показать то, чего не было. То есть - посеять панику. Не нужно на это поддаваться", - добавил Кобзев.
В регионе идут оперативно-розыскные мероприятия, угрозы жителям нет, подчеркнул губернатор.
По данным Госавтоинспекции, на 1794 километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Средний Усольского района закрыто движение для всех видов автотранспорта. Движение легкового и пассажирского транспорта осуществляется через поселок Новомальтинск по региональной дороге.