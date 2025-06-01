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В ЧП с поездом в Брянской области пострадал 71 человек - РИА Новости, 01.06.2025
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11:32 01.06.2025 (обновлено: 11:49 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020252936.html
В ЧП с поездом в Брянской области пострадал 71 человек
В ЧП с поездом в Брянской области пострадал 71 человек - РИА Новости, 01.06.2025
В ЧП с поездом в Брянской области пострадал 71 человек
В ЧП с поездом в Брянской области пострадал 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками и отпущены, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:32:00+03:00
2025-06-01T11:49:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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БРЯНСК, 1 июн – РИА Новости. В ЧП с поездом в Брянской области пострадал 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками и отпущены, сообщил журналистам губернатор Александр Богомаз."На утро у нас 44 находится в больницах наших. Всего 71 (пострадавших – ред.) и 27 человек, которым была оказана помощь, отпущены домой. К сожалению, семь человек погибли", - сказал губернатор.Он отметил, что в тяжелом состоянии находятся трое – это двое мужчин из Московской области и пятимесячный мальчик.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Ранее он сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей.
https://ria.ru/20250601/eks-politik-2020255087.html
https://ria.ru/20250601/senator-2020253718.html
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происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В ЧП с поездом в Брянской области пострадал 71 человек

В ЧП с поездом в Брянской области пострадал 71 человек, 44 остаются в больницах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
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БРЯНСК, 1 июн – РИА Новости. В ЧП с поездом в Брянской области пострадал 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками и отпущены, сообщил журналистам губернатор Александр Богомаз.
"На утро у нас 44 находится в больницах наших. Всего 71 (пострадавших – ред.) и 27 человек, которым была оказана помощь, отпущены домой. К сожалению, семь человек погибли", - сказал губернатор.
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Он отметил, что в тяжелом состоянии находятся трое – это двое мужчин из Московской области и пятимесячный мальчик.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Ранее он сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей.
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ПроисшествияБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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