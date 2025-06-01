https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020252936.html

В ЧП с поездом в Брянской области пострадал 71 человек

В ЧП с поездом в Брянской области пострадал 71 человек - РИА Новости, 01.06.2025

В ЧП с поездом в Брянской области пострадал 71 человек

В ЧП с поездом в Брянской области пострадал 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками и отпущены, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:32:00+03:00

2025-06-01T11:32:00+03:00

2025-06-01T11:49:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

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БРЯНСК, 1 июн – РИА Новости. В ЧП с поездом в Брянской области пострадал 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками и отпущены, сообщил журналистам губернатор Александр Богомаз."На утро у нас 44 находится в больницах наших. Всего 71 (пострадавших – ред.) и 27 человек, которым была оказана помощь, отпущены домой. К сожалению, семь человек погибли", - сказал губернатор.Он отметил, что в тяжелом состоянии находятся трое – это двое мужчин из Московской области и пятимесячный мальчик.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Ранее он сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей.

https://ria.ru/20250601/eks-politik-2020255087.html

https://ria.ru/20250601/senator-2020253718.html

брянская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области