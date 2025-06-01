https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020246098.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП под Брянском

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП под Брянском

В больницах после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области находятся 39 человек, в том числе 4 детей, среди них младенец - в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:36:00+03:00

2025-06-01T10:36:00+03:00

2025-06-01T11:03:00+03:00

происшествия

обрушение моста на поезд в брянской области

брянская область

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В больницах после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области находятся 39 человек, в том числе 4 детей, среди них младенец - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 39 пострадавших, в том числе 4 детей. 3 пострадавших, в том числе младенец - в тяжелом состоянии. 27 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно", - сказал Кузнецов.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/mishustin-2020249546.html

брянская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, обрушение моста на поезд в брянской области, брянская область