Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП под Брянском
Минздрав: 39 пострадавших при ЧП под Брянском находятся в больницах
© РИА Новости / Геннадий Лисеенко | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В больницах после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области находятся 39 человек, в том числе 4 детей, среди них младенец - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
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"По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 39 пострадавших, в том числе 4 детей. 3 пострадавших, в том числе младенец - в тяжелом состоянии. 27 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно", - сказал Кузнецов.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.