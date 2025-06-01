https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020212901.html

Число пострадавших при ЧП с мостом и поездом выросло до 35 человек

Число пострадавших при ЧП с мостом и поездом выросло до 35 человек - РИА Новости, 01.06.2025

Число пострадавших при ЧП с мостом и поездом выросло до 35 человек

Количество пострадавших при обрушении автомоста на поезд в Выгоничском районе Брянской области выросло до 35, из них трое детей, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T03:46:00+03:00

2025-06-01T03:46:00+03:00

2025-06-01T04:58:00+03:00

обрушение моста на поезд в брянской области

брянская область

происшествия

александр богомаз

выгоничский район

москва

московская железная дорога

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Количество пострадавших при обрушении автомоста на поезд в Выгоничском районе Брянской области выросло до 35, из них трое детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Дополнительно к медикам обратились еще пять человек", - написал он.На данный момент, уточнил Богомаз, жертвами ЧП стали семь человек, еще 35, включая трех детей, получили травмы. Одного ребенка госпитализируют авиацией в Москву.

https://ria.ru/20250601/moskva-2020212777.html

брянская область

выгоничский район

москва

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обрушение моста на поезд в брянской области, брянская область, происшествия, александр богомаз, выгоничский район, москва, московская железная дорога