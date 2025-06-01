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При ЧП с поездом в Брянской области пострадали 28 человек, трое погибли - РИА Новости, 01.06.2025
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01:50 01.06.2025 (обновлено: 01:54 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020206716.html
При ЧП с поездом в Брянской области пострадали 28 человек, трое погибли
При ЧП с поездом в Брянской области пострадали 28 человек, трое погибли - РИА Новости, 01.06.2025
При ЧП с поездом в Брянской области пострадали 28 человек, трое погибли
При обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области три человека погибли, 28 направили в больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:50:00+03:00
2025-06-01T01:54:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
выгоничский район
александр богомаз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. При обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области три человека погибли, 28 направили в больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По предварительной информации ВЦМК, пострадал 31 человек, из них 3 погибли, 28 — направлены в лечебные учреждения. К ликвидации последствий аварии привлечено порядка 180 человек и 60 единиц техники", — рассказали в ведомстве.Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. По данным Московской железной дороги, в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи сошел с рельсов локомотив и вагоны пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва.В региональном центре медицинских катастроф РИА Новости сообщили, что погиб машинист поезда, тяжелые ранения получил младенец. Начаты аварийно-спасательные работы. К месту обрушения направили дополнительные силы, аварийно-спасательное оборудование, световые башни для проведения работ в ночное время, а также восстановительные поезда. Спасатели занимаются поиском и деблокированием пассажиров поврежденного поезда. К ликвидации последствий ЧП привлекли порядка 180 человек и 60 единиц техники.В поселке Выгоничи на базе местной школы организовали пункт временного размещения людей.Движение по дороге А-240, которая проходила через рухнувший мост, временно закрыли.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку, на месте происшествия находится брянский транспортный прокурор Константин Толмачев. СК также устанавливает обстоятельства обрушения моста. Для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, на базе Ситуационного центра Минтранса России создали оперативный штаб.
https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020206381.html
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брянская область
россия
выгоничский район
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Кадры с места обрушения моста в Брянской области
Кадры с места обрушения моста в Брянской области
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происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, александр богомаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области, ржд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянская область, Россия, Выгоничский район, Александр Богомаз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ)

При ЧП с поездом в Брянской области пострадали 28 человек, трое погибли

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. При обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области три человека погибли, 28 направили в больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"По предварительной информации ВЦМК, пострадал 31 человек, из них 3 погибли, 28 — направлены в лечебные учреждения. К ликвидации последствий аварии привлечено порядка 180 человек и 60 единиц техники", — рассказали в ведомстве.
В Брянской области мост упал на пассажирский поезд. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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01:46
Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. По данным Московской железной дороги, в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи сошел с рельсов локомотив и вагоны пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва.
В региональном центре медицинских катастроф РИА Новости сообщили, что погиб машинист поезда, тяжелые ранения получил младенец.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
После ЧП с мостом и поездом организовали экстренные бригады скорой помощи
01:38
Начаты аварийно-спасательные работы. К месту обрушения направили дополнительные силы, аварийно-спасательное оборудование, световые башни для проведения работ в ночное время, а также восстановительные поезда. Спасатели занимаются поиском и деблокированием пассажиров поврежденного поезда. К ликвидации последствий ЧП привлекли порядка 180 человек и 60 единиц техники.
В поселке Выгоничи на базе местной школы организовали пункт временного размещения людей.
Движение по дороге А-240, которая проходила через рухнувший мост, временно закрыли.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку, на месте происшествия находится брянский транспортный прокурор Константин Толмачев. СК также устанавливает обстоятельства обрушения моста. Для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, на базе Ситуационного центра Минтранса России создали оперативный штаб.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Тяжело пострадавших после падения моста на поезд отправят в Москву
01:46
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияВыгоничский районАлександр БогомазМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская железная дорогаОбрушение моста на поезд в Брянской областиРЖДСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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