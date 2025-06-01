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При падении моста на поезд в Брянской области пострадали 17 человек - РИА Новости, 01.06.2025
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01:30 01.06.2025 (обновлено: 01:35 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020205566.html
При падении моста на поезд в Брянской области пострадали 17 человек
При падении моста на поезд в Брянской области пострадали 17 человек - РИА Новости, 01.06.2025
При падении моста на поезд в Брянской области пострадали 17 человек
В медорганизации Брянской области доставлены 17 пострадавших, двое из пострадавших, в том числе ребенок - в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:30:00+03:00
2025-06-01T01:35:00+03:00
брянская область
россия
происшествия
обрушение моста на поезд в брянской области
алексей кузнецов
выгоничский район
александр богомаз
московская железная дорога
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В медорганизации Брянской области доставлены 17 пострадавших, двое из пострадавших, в том числе ребенок - в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в медорганизации Брянской области доставлены 17 пострадавших, в том числе 1 ребенок. Двое из пострадавших, в том числе ребенок - в тяжелом состоянии", - рассказал Кузнецов.Он добавил, что на месте работают 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, а также автобусы для доставки в пункты временного размещения."Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - отметил помощник министра.Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
https://ria.ru/20250601/punkt-2020204987.html
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брянская область, россия, происшествия, обрушение моста на поезд в брянской области, алексей кузнецов, выгоничский район, александр богомаз, московская железная дорога
Брянская область, Россия, Происшествия, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Алексей Кузнецов, Выгоничский район, Александр Богомаз, Московская железная дорога
При падении моста на поезд в Брянской области пострадали 17 человек

Минздрав: при падении моста на поезд в Брянской области пострадали 17 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В медорганизации Брянской области доставлены 17 пострадавших, двое из пострадавших, в том числе ребенок - в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в медорганизации Брянской области доставлены 17 пострадавших, в том числе 1 ребенок. Двое из пострадавших, в том числе ребенок - в тяжелом состоянии", - рассказал Кузнецов.
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Он добавил, что на месте работают 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, а также автобусы для доставки в пункты временного размещения.
"Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - отметил помощник министра.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
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Брянская областьРоссияПроисшествияОбрушение моста на поезд в Брянской областиАлексей КузнецовВыгоничский районАлександр БогомазМосковская железная дорога
 
 
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