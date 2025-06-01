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Число погибших после ЧП с мостом в Брянской области выросло до семи человек - РИА Новости, 01.06.2025
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02:37 01.06.2025 (обновлено: 02:52 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/pogibshie-2020210704.html
Число погибших после ЧП с мостом в Брянской области выросло до семи человек
Число погибших после ЧП с мостом в Брянской области выросло до семи человек - РИА Новости, 01.06.2025
Число погибших после ЧП с мостом в Брянской области выросло до семи человек
Число погибших в результате обрушения моста на железную дорогу в Брянской области выросло до семи человек, 30 пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T02:37:00+03:00
2025-06-01T02:52:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
выгоничский район
александр богомаз
московская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения моста на железную дорогу в Брянской области выросло до семи человек, 30 пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших. В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей", — написал он .Двое пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии, добавил губернатор. Как сообщила компания "Мираторг", при обрушении моста также пострадал водитель компании, который перевозил продукцию на грузовике.Ранее Александр Богомаз сообщил, что в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. По данным Московской железной дороги, в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи сошел с рельсов локомотив и вагоны пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва.Спасатели занимаются поиском и деблокированием пассажиров поврежденного поезда. К ликвидации последствий ЧП привлекли порядка 180 человек и 60 единиц техники.В поселке Выгоничи на базе местной школы организовали пункт временного размещения людей. Оттуда пассажиров поезда доставляют на вокзал Брянск-Орловский. Там для них организуют резервный поезд, на котором доставят в Москву.Движение по дороге А-240, которая проходила через рухнувший мост, временно закрыли.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку, на месте происшествия находится брянский транспортный прокурор Константин Толмачев. СК также устанавливает обстоятельства обрушения моста. Для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, на базе Ситуационного центра Минтранса России создали оперативный штаб.
https://ria.ru/20250601/poezd-2020208300.html
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брянская область
россия
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Кадры с места обрушения моста в Брянской области
Кадры с места обрушения моста в Брянской области
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происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, александр богомаз, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), ржд, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Выгоничский район, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ), РЖД, Обрушение моста на поезд в Брянской области

Число погибших после ЧП с мостом в Брянской области выросло до семи человек

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения моста на железную дорогу в Брянской области выросло до семи человек, 30 пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«
"По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших. В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей", — написал он .
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Двое пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии, добавил губернатор. Как сообщила компания "Мираторг", при обрушении моста также пострадал водитель компании, который перевозил продукцию на грузовике.
Ранее Александр Богомаз сообщил, что в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. По данным Московской железной дороги, в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи сошел с рельсов локомотив и вагоны пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва.
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Спасатели занимаются поиском и деблокированием пассажиров поврежденного поезда. К ликвидации последствий ЧП привлекли порядка 180 человек и 60 единиц техники.
В поселке Выгоничи на базе местной школы организовали пункт временного размещения людей. Оттуда пассажиров поезда доставляют на вокзал Брянск-Орловский. Там для них организуют резервный поезд, на котором доставят в Москву.
Движение по дороге А-240, которая проходила через рухнувший мост, временно закрыли.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку, на месте происшествия находится брянский транспортный прокурор Константин Толмачев. СК также устанавливает обстоятельства обрушения моста. Для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, на базе Ситуационного центра Минтранса России создали оперативный штаб.
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ПроисшествияБрянская областьРоссияВыгоничский районАлександр БогомазМосковская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)РЖДОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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