https://ria.ru/20250601/poezd-2020242133.html

Прибытие в Москву поезда с пострадавшими из Брянской области задерживается

Прибытие в Москву поезда с пострадавшими из Брянской области задерживается - РИА Новости, 01.06.2025

Прибытие в Москву поезда с пострадавшими из Брянской области задерживается

Прибытие в Москву резервного состава с пассажирами поезда Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, задерживается, ориентировочное время... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:10:00+03:00

2025-06-01T10:10:00+03:00

2025-06-01T10:21:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Прибытие в Москву резервного состава с пассажирами поезда Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, задерживается, ориентировочное время прибытия - 11.20 мск, передает корреспондент РИА Новости.Как объявили по громкой связи на Киевском вокзале, поезд №902 Брянск - Москва с пассажирами, находившимися в составе №86 Климов - Москва, задерживается и прибудет ориентировочно в 11.20 по московскому времени.Первоначальное прибытие планировалось на 10.20 по Москве.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва.

https://ria.ru/20250601/liniya-2020240162.html

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Машины скорой помощи у Киевского вокзала Количество "скорых" у Киевского вокзала в Москве для пассажиров из Брянской области возросло в три раза, передает корреспондент РИА Новости. Около здания вокзала в воскресенье утром стояли две машины "скорой помощи", сейчас их уже шесть. 2025-06-01T10:10 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области