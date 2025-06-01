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Прибытие в Москву поезда с пострадавшими из Брянской области задерживается - РИА Новости, 01.06.2025
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10:10 01.06.2025 (обновлено: 10:21 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/poezd-2020242133.html
Прибытие в Москву поезда с пострадавшими из Брянской области задерживается
Прибытие в Москву поезда с пострадавшими из Брянской области задерживается - РИА Новости, 01.06.2025
Прибытие в Москву поезда с пострадавшими из Брянской области задерживается
Прибытие в Москву резервного состава с пассажирами поезда Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, задерживается, ориентировочное время... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:10:00+03:00
2025-06-01T10:21:00+03:00
происшествия
москва
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Прибытие в Москву резервного состава с пассажирами поезда Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, задерживается, ориентировочное время прибытия - 11.20 мск, передает корреспондент РИА Новости.Как объявили по громкой связи на Киевском вокзале, поезд №902 Брянск - Москва с пассажирами, находившимися в составе №86 Климов - Москва, задерживается и прибудет ориентировочно в 11.20 по московскому времени.Первоначальное прибытие планировалось на 10.20 по Москве.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва.
https://ria.ru/20250601/liniya-2020240162.html
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брянская область
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96
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7 495 645-6601
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353
60
Машины скорой помощи у Киевского вокзала
Количество "скорых" у Киевского вокзала в Москве для пассажиров из Брянской области возросло в три раза, передает корреспондент РИА Новости. Около здания вокзала в воскресенье утром стояли две машины "скорой помощи", сейчас их уже шесть.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Прибытие в Москву поезда с пострадавшими из Брянской области задерживается

Резервный поезд с пострадавшими из Брянской области прибудет в Москву в 11:20

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Прибытие в Москву резервного состава с пассажирами поезда Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, задерживается, ориентировочное время прибытия - 11.20 мск, передает корреспондент РИА Новости.
Как объявили по громкой связи на Киевском вокзале, поезд №902 Брянск - Москва с пассажирами, находившимися в составе №86 Климов - Москва, задерживается и прибудет ориентировочно в 11.20 по московскому времени.
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09:56
Первоначальное прибытие планировалось на 10.20 по Москве.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.
Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва.
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ПроисшествияМоскваБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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