Рейтинг@Mail.ru
Обломки поезда в Брянской области все еще находятся на путях - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/poezd-2020218800.html
Обломки поезда в Брянской области все еще находятся на путях
Обломки поезда в Брянской области все еще находятся на путях - РИА Новости, 01.06.2025
Обломки поезда в Брянской области все еще находятся на путях
Обломки попавшего в аварию в Брянской области поезда все еще находятся на железнодорожных путях, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T06:25:00+03:00
2025-06-01T06:25:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020230959_0:114:1219:800_1920x0_80_0_0_a42806093b3bc97e438a64ff4308606a.jpg
ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Обломки попавшего в аварию в Брянской области поезда все еще находятся на железнодорожных путях, передает корреспондент РИА Новости. Также на месте находится другой состав - для помощи в ликвидации ЧП. Работы по ликвидации последствий аварии начались еще ночью.
https://ria.ru/20250601/doroga-2020217027.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020230959_9:0:1154:859_1920x0_80_0_0_2f32cc41af0266e37689fa7490d5021c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Обломки поезда в Брянской области все еще находятся на путях

Обломки попавшего в аварию в Брянской области поезда все еще находятся на путях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Читать ria.ru в
Дзен
ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Обломки попавшего в аварию в Брянской области поезда все еще находятся на железнодорожных путях, передает корреспондент РИА Новости.
Также на месте находится другой состав - для помощи в ликвидации ЧП.
Работы по ликвидации последствий аварии начались еще ночью.
Перекрытая дорога к месту обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Дорогу к обрушенному мосту в Брянской области перекрыли
05:58
 
ПроисшествияБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала