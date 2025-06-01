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Обломки поезда в Брянской области все еще находятся на путях
Обломки поезда в Брянской области все еще находятся на путях - РИА Новости, 01.06.2025
Обломки поезда в Брянской области все еще находятся на путях
Обломки попавшего в аварию в Брянской области поезда все еще находятся на железнодорожных путях, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T06:25:00+03:00
2025-06-01T06:25:00+03:00
2025-06-01T06:25:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Обломки попавшего в аварию в Брянской области поезда все еще находятся на железнодорожных путях, передает корреспондент РИА Новости. Также на месте находится другой состав - для помощи в ликвидации ЧП. Работы по ликвидации последствий аварии начались еще ночью.
https://ria.ru/20250601/doroga-2020217027.html
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происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Обломки поезда в Брянской области все еще находятся на путях
Обломки попавшего в аварию в Брянской области поезда все еще находятся на путях