https://ria.ru/20250601/poezd-2020218800.html

Обломки поезда в Брянской области все еще находятся на путях

Обломки поезда в Брянской области все еще находятся на путях - РИА Новости, 01.06.2025

Обломки поезда в Брянской области все еще находятся на путях

Обломки попавшего в аварию в Брянской области поезда все еще находятся на железнодорожных путях, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T06:25:00+03:00

2025-06-01T06:25:00+03:00

2025-06-01T06:25:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Обломки попавшего в аварию в Брянской области поезда все еще находятся на железнодорожных путях, передает корреспондент РИА Новости. Также на месте находится другой состав - для помощи в ликвидации ЧП. Работы по ликвидации последствий аварии начались еще ночью.

https://ria.ru/20250601/doroga-2020217027.html

брянская область

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2025

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происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области