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Источник: резервный поезд из Брянска еще не выехал в Москву
Источник: резервный поезд из Брянска еще не выехал в Москву - РИА Новости, 01.06.2025
Источник: резервный поезд из Брянска еще не выехал в Москву
Резервный поезд, который доставит в Москву пассажиров попавшего в ЧП в Брянской области состава, пока еще не отправился, находится в Брянске, сообщил РИА... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T05:12:00+03:00
2025-06-01T05:12:00+03:00
2025-06-01T05:12:00+03:00
происшествия
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брянск
брянская область
александр богомаз
ржд
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Резервный поезд, который доставит в Москву пассажиров попавшего в ЧП в Брянской области состава, пока еще не отправился, находится в Брянске, сообщил РИА Новости источник. Ранее сообщалось, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов – Москва назначен резервный поезд №902 Брянск – Москва. Он, как сообщали в РЖД, проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов – Москва. "Поезд пока что в Брянске", - сказал он. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших.
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происшествия, москва, брянск, брянская область, александр богомаз, ржд, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянск, Брянская область, Александр Богомаз, РЖД, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Источник: резервный поезд из Брянска еще не выехал в Москву
Резервный поезд, собранный после ЧП с мостом, пока не вышел из Брянска