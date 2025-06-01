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Источник: резервный поезд из Брянска еще не выехал в Москву

Источник: резервный поезд из Брянска еще не выехал в Москву - РИА Новости, 01.06.2025

Источник: резервный поезд из Брянска еще не выехал в Москву

Резервный поезд, который доставит в Москву пассажиров попавшего в ЧП в Брянской области состава, пока еще не отправился, находится в Брянске, сообщил РИА... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T05:12:00+03:00

2025-06-01T05:12:00+03:00

2025-06-01T05:12:00+03:00

происшествия

москва

брянск

брянская область

александр богомаз

ржд

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Резервный поезд, который доставит в Москву пассажиров попавшего в ЧП в Брянской области состава, пока еще не отправился, находится в Брянске, сообщил РИА Новости источник. Ранее сообщалось, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов – Москва назначен резервный поезд №902 Брянск – Москва. Он, как сообщали в РЖД, проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов – Москва. "Поезд пока что в Брянске", - сказал он. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших.

https://ria.ru/20250601/rzhd-2020214077.html

москва

брянск

брянская область

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происшествия, москва, брянск, брянская область, александр богомаз, ржд, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области