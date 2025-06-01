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Раскрыты обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области
Раскрыты обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Раскрыты обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области
Чрезвычайное происшествие с поездом в Брянской области произошло после обрушения на него конструкций автомобильного моста, когда он проходил под ним, сообщает... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:59:00+03:00
2025-06-01T01:59:00+03:00
2025-06-01T07:20:00+03:00
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александр богомаз
следственный комитет россии (ск рф)
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Чрезвычайное происшествие с поездом в Брянской области произошло после обрушения на него конструкций автомобильного моста, когда он проходил под ним, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут поступило сообщение о том, что на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд", - говорится в сообщении. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
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происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф), московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Выгоничский район, Александр Богомаз, Следственный комитет России (СК РФ), Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Раскрыты обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области
СК: ЧП с поездом в Брянской области произошло после обрушения на него моста