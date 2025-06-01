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Раскрыты обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
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01:59 01.06.2025 (обновлено: 07:20 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/poezd-2020208300.html
Раскрыты обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области
Раскрыты обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Раскрыты обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области
Чрезвычайное происшествие с поездом в Брянской области произошло после обрушения на него конструкций автомобильного моста, когда он проходил под ним, сообщает... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:59:00+03:00
2025-06-01T07:20:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
выгоничский район
александр богомаз
следственный комитет россии (ск рф)
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Чрезвычайное происшествие с поездом в Брянской области произошло после обрушения на него конструкций автомобильного моста, когда он проходил под ним, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут поступило сообщение о том, что на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд", - говорится в сообщении. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
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брянская область
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происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф), московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Выгоничский район, Александр Богомаз, Следственный комитет России (СК РФ), Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Раскрыты обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области

СК: ЧП с поездом в Брянской области произошло после обрушения на него моста

© Московская межрегиональная транспортная прокуратураОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Чрезвычайное происшествие с поездом в Брянской области произошло после обрушения на него конструкций автомобильного моста, когда он проходил под ним, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут поступило сообщение о том, что на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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ПроисшествияБрянская областьРоссияВыгоничский районАлександр БогомазСледственный комитет России (СК РФ)Московская железная дорогаОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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