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Раскрыты обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области

Раскрыты обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Раскрыты обстоятельства ЧП с мостом и поездом в Брянской области

Чрезвычайное происшествие с поездом в Брянской области произошло после обрушения на него конструкций автомобильного моста, когда он проходил под ним, сообщает... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T01:59:00+03:00

2025-06-01T01:59:00+03:00

2025-06-01T07:20:00+03:00

происшествия

брянская область

россия

выгоничский район

александр богомаз

следственный комитет россии (ск рф)

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Чрезвычайное происшествие с поездом в Брянской области произошло после обрушения на него конструкций автомобильного моста, когда он проходил под ним, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут поступило сообщение о том, что на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд", - говорится в сообщении. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

https://ria.ru/20250601/mchs-2020205922.html

брянская область

россия

выгоничский район

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происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф), московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области