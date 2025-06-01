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На месте ЧП в Брянской области ведут разбор завалов - РИА Новости, 01.06.2025
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11:41 01.06.2025 (обновлено: 12:09 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/podryv-2020254620.html
На месте ЧП в Брянской области ведут разбор завалов
На месте ЧП в Брянской области ведут разбор завалов - РИА Новости, 01.06.2025
На месте ЧП в Брянской области ведут разбор завалов
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что на месте обрушения моста ведется разбор завалов, в планах - его... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:41:00+03:00
2025-06-01T12:09:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что на месте обрушения моста ведется разбор завалов, в планах - его восстановление."(В планах - ред.) разборка завалов и восстановление моста", - сказал Богомаз.Он добавил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа."Следственно-оперативная группа работает, и когда будет полностью проведена работа, они дадут заключение", - сказал Богомаз.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250601/muzhchina-2020255707.html
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происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
На месте ЧП в Брянской области ведут разбор завалов

На месте подрыва моста в Брянской области ведут разбор завалов

© РИА Новости / Геннадий Лисеенко | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Геннадий Лисеенко
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что на месте обрушения моста ведется разбор завалов, в планах - его восстановление.
"(В планах - ред.) разборка завалов и восстановление моста", - сказал Богомаз.
Он добавил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
"Следственно-оперативная группа работает, и когда будет полностью проведена работа, они дадут заключение", - сказал Богомаз.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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ПроисшествияБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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