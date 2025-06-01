https://ria.ru/20250601/podryv-2020254620.html

На месте ЧП в Брянской области ведут разбор завалов

На месте ЧП в Брянской области ведут разбор завалов - РИА Новости, 01.06.2025

На месте ЧП в Брянской области ведут разбор завалов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что на месте обрушения моста ведется разбор завалов, в планах - его... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:41:00+03:00

2025-06-01T11:41:00+03:00

2025-06-01T12:09:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что на месте обрушения моста ведется разбор завалов, в планах - его восстановление."(В планах - ред.) разборка завалов и восстановление моста", - сказал Богомаз.Он добавил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа."Следственно-оперативная группа работает, и когда будет полностью проведена работа, они дадут заключение", - сказал Богомаз.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/muzhchina-2020255707.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области