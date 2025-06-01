На месте ЧП в Брянской области ведут разбор завалов
На месте подрыва моста в Брянской области ведут разбор завалов
© РИА Новости / Геннадий Лисеенко | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что на месте обрушения моста ведется разбор завалов, в планах - его восстановление.
"(В планах - ред.) разборка завалов и восстановление моста", - сказал Богомаз.
Он добавил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
"Следственно-оперативная группа работает, и когда будет полностью проведена работа, они дадут заключение", - сказал Богомаз.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.