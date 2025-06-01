https://ria.ru/20250601/peregovory-2020211082.html

"Сойдет с рук": в США раскрыли страшную деталь по переговорам в Стамбуле

"Сойдет с рук": в США раскрыли страшную деталь по переговорам в Стамбуле - РИА Новости, 01.06.2025

"Сойдет с рук": в США раскрыли страшную деталь по переговорам в Стамбуле

Россия добьется своих целей, даже если Украина откажется выполнять ее условия на переговорах в Стамбуле, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T02:52:00+03:00

2025-06-01T02:52:00+03:00

2025-06-01T03:01:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия добьется своих целей, даже если Украина откажется выполнять ее условия на переговорах в Стамбуле, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."У России есть четкие требования (На переговорах — Прим. ред.): вы признаете Крым и эти четыре области частью России, выводите свои войска и избавляетесь от нацистских элементов в вашем правительстве. Это не сойдет им с рук", — сказал он.Тем не менее, уверен эксперт, действующее руководство Украины не согласится на эти условия."И тогда русские скажут: "Хорошо, это ваш выбор. Мы продолжим военные действия — и будем продолжать до тех пор, пока не уничтожим их на поле боя", — резюмировал Джонсон.Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.Как сообщил в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя, Москва на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу.Он добавил, что Москва "в принципиальном плане" готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, но для этого необходимы встречные шаги со стороны Киева. По его словам, как минимум нужно, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений, и чтобы Украина остановила мобилизацию на время перемирия.

https://ria.ru/20250531/turtsiya-2020187371.html

https://ria.ru/20250531/ukraina-2020149880.html

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в мире, украина, россия, ларри джонсон