https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020266608.html

Некоторых прибывших в Москву брянских пассажиров просят дать показания

Некоторых прибывших в Москву брянских пассажиров просят дать показания - РИА Новости, 01.06.2025

Некоторых прибывших в Москву брянских пассажиров просят дать показания

Правоохранители просят пассажиров из Брянской области по приезде на Киевский вокзал в Москве дать показания о ЧП, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:35:00+03:00

2025-06-01T12:35:00+03:00

2025-06-01T12:35:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

москва

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правоохранители просят пассажиров из Брянской области по приезде на Киевский вокзал в Москве дать показания о ЧП, передает корреспондент РИА Новости. Пассажиры поезда, на который упал мост в Брянской области, дают показания о случившемся прямо в здании вокзала. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По его данным, число пострадавших возросло до 71, среди них - трое детей, семь человек погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/sk-2020244941.html

брянская область

выгоничский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области