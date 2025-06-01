https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020212329.html

Пассажиров сошедшего поезда в течение часа отправят в Москву

Пассажиров сошедшего поезда в течение часа отправят в Москву - РИА Новости, 01.06.2025

Пассажиров сошедшего поезда в течение часа отправят в Москву

Пассажиры поезда, попавшего в ЧП в Брянской области, доставлены на вокзал Брянск-I и в течение часа будут отправлены составом в Москву, сообщил в... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T03:36:00+03:00

2025-06-01T03:36:00+03:00

2025-06-01T03:36:00+03:00

происшествия

брянская область

москва

брянск

александр богомаз

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажиры поезда, попавшего в ЧП в Брянской области, доставлены на вокзал Брянск-I и в течение часа будут отправлены составом в Москву, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "На месте происшествия провели оперативный штаб. В месте обрушения моста находятся все оперативные и экстренные службы, работают следователи. На данный момент пассажиры поезда доставлены на железнодорожный вокзал Брянск -I и в течение часа будут отправлены сформированным составом в Москву", - говорится в сообщении. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020211526.html

брянская область

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происшествия, брянская область, москва, брянск, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области