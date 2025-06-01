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Овчинский: два ЖК по реновации в Метрогородке оснастили камерами и фонарями - РИА Новости, 01.06.2025
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17:51 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/ovchinskiy-2020312683.html
Овчинский: два ЖК по реновации в Метрогородке оснастили камерами и фонарями
Овчинский: два ЖК по реновации в Метрогородке оснастили камерами и фонарями - РИА Новости, 01.06.2025
Овчинский: два ЖК по реновации в Метрогородке оснастили камерами и фонарями
Более 100 камер наблюдения и уличных фонарей установили возле двух новых жилых комплексов в московском Метрогородке, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T17:51:00+03:00
2025-06-01T17:51:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 100 камер наблюдения и уличных фонарей установили возле двух новых жилых комплексов в московском Метрогородке, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."На Открытом шоссе возвели и передали под заселение два новых жилых комплекса. Территорию вокруг новостроек комплексно благоустроили. В частности, здесь установили 54 камеры видеонаблюдения и 47 современных фонарей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Министр отметил, что такое оснащение предусмотрено стандартами программы реновации, и позволяет сделать общественные пространства во дворах безопаснее и удобнее для жильцов.Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: два ЖК по реновации в Метрогородке оснастили камерами и фонарями

Овчинский: два ЖК по реновации в Метрогородке получили более 100 камер и фонарей

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 100 камер наблюдения и уличных фонарей установили возле двух новых жилых комплексов в московском Метрогородке, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"На Открытом шоссе возвели и передали под заселение два новых жилых комплекса. Территорию вокруг новостроек комплексно благоустроили. В частности, здесь установили 54 камеры видеонаблюдения и 47 современных фонарей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Овчинский: Москва дает старт новой градостроительной программе
30 мая, 14:02
Министр отметил, что такое оснащение предусмотрено стандартами программы реновации, и позволяет сделать общественные пространства во дворах безопаснее и удобнее для жильцов.

Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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