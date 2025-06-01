Овчинский: два ЖК по реновации в Метрогородке оснастили камерами и фонарями
Овчинский: два ЖК по реновации в Метрогородке получили более 100 камер и фонарей
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 100 камер наблюдения и уличных фонарей установили возле двух новых жилых комплексов в московском Метрогородке, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На Открытом шоссе возвели и передали под заселение два новых жилых комплекса. Территорию вокруг новостроек комплексно благоустроили. В частности, здесь установили 54 камеры видеонаблюдения и 47 современных фонарей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
"На Открытом шоссе возвели и передали под заселение два новых жилых комплекса. Территорию вокруг новостроек комплексно благоустроили. В частности, здесь установили 54 камеры видеонаблюдения и 47 современных фонарей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Министр отметил, что такое оснащение предусмотрено стандартами программы реновации, и позволяет сделать общественные пространства во дворах безопаснее и удобнее для жильцов.
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