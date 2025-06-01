https://ria.ru/20250601/ovchinskiy-2020312683.html

Овчинский: два ЖК по реновации в Метрогородке оснастили камерами и фонарями

Овчинский: два ЖК по реновации в Метрогородке оснастили камерами и фонарями - РИА Новости, 01.06.2025

Овчинский: два ЖК по реновации в Метрогородке оснастили камерами и фонарями

Более 100 камер наблюдения и уличных фонарей установили возле двух новых жилых комплексов в московском Метрогородке, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T17:51:00+03:00

2025-06-01T17:51:00+03:00

2025-06-01T17:51:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 100 камер наблюдения и уличных фонарей установили возле двух новых жилых комплексов в московском Метрогородке, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."На Открытом шоссе возвели и передали под заселение два новых жилых комплекса. Территорию вокруг новостроек комплексно благоустроили. В частности, здесь установили 54 камеры видеонаблюдения и 47 современных фонарей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Министр отметил, что такое оснащение предусмотрено стандартами программы реновации, и позволяет сделать общественные пространства во дворах безопаснее и удобнее для жильцов.Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.

https://ria.ru/20250530/ovchinskiy-2019870153.html

москва

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Артем Смирнов

москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский