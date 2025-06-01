Британия закупит дальнобойное оружие для укрепления обороны, пишут СМИ
Telegraph: Британия закупит 7 тысяч единиц дальнобойного оружия для нужд обороны
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Власти Великобритании планируют приобрести семь тысяч единиц дальнобойного оружия, также в стране будут построены по меньшей мере шесть новых заводов по производству бомб, сообщает газета Telegraph со ссылкой на заявление главы минобороны Джона Хили.
По данным издания, министр в понедельник раскроет планы по масштабному наращиванию производства артиллерийских снарядов в Британии. Отмечается, что заявление будет сделано после публикации министрами обзора стратегической обороны страны.
"Джон Хили в понедельник обнародует планы потратить 1,5 миллиарда фунтов (два миллиарда долларов - ред.) на масштабное наращивание производства артиллерийских снарядов и взрывчатых веществ в Великобритании. Он также обязуется закупить семь тысяч единиц дальнобойного оружия после того, как военные руководители предупредили, что у Великобритании больше нет эффективных боевых сил", - отмечает Telegraph.
Газета добавляет, что шесть новых заводов по изготовлению бомб будут построены по всей стране с возможностью увеличения производственных возможностей "в случае возникновения конфликта".
В свою очередь британский премьер-министр Кир Стармер в собственной статье, опубликованной в газете Sun в субботу, также заявил о строительстве новых заводов.
"Мы объявляем о строительстве не менее шести новых заводов по производству боеприпасов по всей Великобритании, что позволит создать более тысячи квалифицированных рабочих мест на производстве", - говорится в статье Стармера.
Ранее телеканал ITV сообщил, что британский обзор стратегической обороны (SDR) будет опубликован в июне. Издание Times сообщало, что с опорой на обзор Великобритания планирует заменить оборонную стратегию вооруженных сил формулой "20-40-40", основу которой составят БПЛА.