https://ria.ru/20250601/opasnost-2020355966.html

В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников

В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 01.06.2025

В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников

Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T23:52:00+03:00

2025-06-01T23:52:00+03:00

2025-06-01T23:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

ивановская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

ивановская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ивановская область, украина, вооруженные силы украины