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В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников
В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 01.06.2025
В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T23:52:00+03:00
2025-06-01T23:52:00+03:00
2025-06-01T23:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников
На территории Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА