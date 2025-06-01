https://ria.ru/20250601/obrushenie-2020215769.html

Число пострадавших при обрушении моста на поезд выросло вдвое

Число пострадавших при обрушении моста на поезд выросло вдвое - РИА Новости, 01.06.2025

Число пострадавших при обрушении моста на поезд выросло вдвое

Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло почти вдвое — до 69 человек, среди них трое детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T05:39:00+03:00

2025-06-01T05:39:00+03:00

2025-06-01T05:39:00+03:00

происшествия

брянская область

москва

россия

александр богомаз

ржд

московская железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло почти вдвое — до 69 человек, среди них трое детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."К этому часу количество пострадавших составляет 69 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших — в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок", — написал он.Как уточнил глава региона, 44 человека госпитализировали, амбулаторно наблюдаются 22 человека.Ранее Богомаз сообщал о 7 погибших и 35 пострадавших.Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился вечером в субботу. По данным Московской железной дороги, в результате обрушения пролета из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи сошел с рельсов локомотив и вагоны пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва.К ликвидации последствий ЧП привлекли порядка 180 человек и 60 единиц техники. Движение по дороге А-240, которая проходила через рухнувший мост, временно закрыли. РЖД частично изменили маршрут некоторых поездов.Пассажиров после размещения в ПВР в поселке Выгоничи доставили на вокзал Брянск-Орловский. Оттуда их на резервном поезде отправили в Москву. На Киевском вокзале столицы людей встретят медики и психологи.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. СК также устанавливает обстоятельства обрушения моста. Для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, на базе Ситуационного центра Минтранса России создали оперативный штаб.

https://ria.ru/20250601/most-2020215224.html

https://ria.ru/20250601/linija-2020213365.html

https://ria.ru/20250601/rzhd-2020211367.html

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