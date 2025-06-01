https://ria.ru/20250601/obrushenie-2020202630.html
Информации о погибших при обрушении моста в Брянской области пока нет
Информации о погибших при обрушении моста в Брянской области пока нет - РИА Новости, 01.06.2025
Информации о погибших при обрушении моста в Брянской области пока нет
Информации о погибших при обрушении моста в Брянской области пока нет, сообщили РИА Новости в центре медицинских катастроф региона. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T00:49:00+03:00
2025-06-01T00:49:00+03:00
2025-06-01T00:49:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Информации о погибших при обрушении моста в Брянской области пока нет, сообщили РИА Новости в центре медицинских катастроф региона. "Пострадавшие есть точно, по погибшим информация не проходила", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20250601/most-2020202046.html
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происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Информации о погибших при обрушении моста в Брянской области пока нет
ЦМК: информации о погибших при падении моста на поезд пока нет