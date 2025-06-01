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Обучающие наборы резидента ОЭЗ Москвы вошли в реестр промпродукции России - РИА Новости, 01.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/nabory-2020275572.html
Обучающие наборы резидента ОЭЗ Москвы вошли в реестр промпродукции России
Обучающие наборы резидента ОЭЗ Москвы вошли в реестр промпродукции России - РИА Новости, 01.06.2025
Обучающие наборы резидента ОЭЗ Москвы вошли в реестр промпродукции России
Новая образовательная продукция резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" была включена в реестр промышленной продукции Минпромторга России, РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:00:00+03:00
2025-06-01T14:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
промышленность
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Новая образовательная продукция резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" была включена в реестр промышленной продукции Минпромторга России, заявил в воскресенье министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов."Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ расширен четырьмя образовательными и игровыми наборами для школьников, которые производит резидент ОЭЗ "Технополис Москва", что подтверждает высокий уровень выпускаемых компанией изделий. Предприятие, которое разработало образовательные и игровые наборы, является резидентом ОЭЗ Москвы с 2019 года", — приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.Министр дополнил, что за этот период резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" было выпущено более ста тысяч различных образовательных наборов, цифровых лабораторий, интерактивных учебных установок для детей, подростков и студентов. Гарбузов уточнил, что общий объем инвестиций в данный проект составил более 213 миллионов рублей.Отмечается, что в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ были добавлены наборы для экспериментов по естествознанию в начальных классах, игровые наборы по знакомству с окружающим миром, рекомендованные для детей младшего школьного возраста, а также комплекты ГИА-лабораторий по физике и химии для девятиклассников.Развивающий набор по естествознанию включает в себя 125 разных экспериментов, он познакомит учащихся начальных классов с законами и явлениями природы, уточнили в департаменте. В игровой набор по окружающему миру входят 177 опытов, он подходит для создания исследовательских проектов в начальной и средней школе.В свою очередь, генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев заявил, что комплект ГИА-лабораторий по физике может использоваться в основном государственном экзамене (ОГЭ) при аттестации учеников девятых классов. Такой же комплект, но по химии, предназначен для выполнения экспериментальных заданий, включенных в контрольно-измерительные материалы для проведения ОГЭ. Гендиректор ОЭЗ уточнил, что также в портфеле резидента 35 патентов на изобретения. Результаты научной деятельности применяются при изготовлении продукции.Благодаря поддержке города компания ОЭЗ Москвы продолжает разрабатывать и выпускать товары, направленные на развитие кадрового потенциала. Например, ранее резидент столичной особой экономической зоны представил еще один новый образовательный продукт – проектно-отраслевую лабораторию "Освоение Арктики".По словам гендиректора компании "Научные развлечения" Олега Поваляева, специализированное оборудование по изучению условий Арктики поможет подготовить будущих специалистов для освоения этого стратегически важного региона. Лаборатория позволит сформировать у школьников метапредметные знания и компетенции, которые необходимы для комплексного решения задач по освоению Крайнего Севера.ОЭЗ "Технополис Москва" является территорией с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, где размещаются высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны, превышает 390 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Гарбузов сообщил, что более чем вдвое за первые три месяца 2025 года вырос в Москве выпуск различных музыкальных инструментов.
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), промышленность
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Промышленность
Обучающие наборы резидента ОЭЗ Москвы вошли в реестр промпродукции России

Новые обучающие наборы резидента ОЭЗ Москвы вошли в реестр промпродукции России

© Фото : Пресс-служба ДИППНовые обучающие наборы резидента ОЭЗ Москвы вошли в реестр промпродукции России
Новые обучающие наборы резидента ОЭЗ Москвы вошли в реестр промпродукции России - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Новые обучающие наборы резидента ОЭЗ Москвы вошли в реестр промпродукции России
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Новая образовательная продукция резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" была включена в реестр промышленной продукции Минпромторга России, заявил в воскресенье министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
"Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ расширен четырьмя образовательными и игровыми наборами для школьников, которые производит резидент ОЭЗ "Технополис Москва", что подтверждает высокий уровень выпускаемых компанией изделий. Предприятие, которое разработало образовательные и игровые наборы, является резидентом ОЭЗ Москвы с 2019 года", — приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.
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Министр дополнил, что за этот период резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" было выпущено более ста тысяч различных образовательных наборов, цифровых лабораторий, интерактивных учебных установок для детей, подростков и студентов. Гарбузов уточнил, что общий объем инвестиций в данный проект составил более 213 миллионов рублей.
Отмечается, что в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ были добавлены наборы для экспериментов по естествознанию в начальных классах, игровые наборы по знакомству с окружающим миром, рекомендованные для детей младшего школьного возраста, а также комплекты ГИА-лабораторий по физике и химии для девятиклассников.
Развивающий набор по естествознанию включает в себя 125 разных экспериментов, он познакомит учащихся начальных классов с законами и явлениями природы, уточнили в департаменте. В игровой набор по окружающему миру входят 177 опытов, он подходит для создания исследовательских проектов в начальной и средней школе.
В свою очередь, генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев заявил, что комплект ГИА-лабораторий по физике может использоваться в основном государственном экзамене (ОГЭ) при аттестации учеников девятых классов. Такой же комплект, но по химии, предназначен для выполнения экспериментальных заданий, включенных в контрольно-измерительные материалы для проведения ОГЭ. Гендиректор ОЭЗ уточнил, что также в портфеле резидента 35 патентов на изобретения. Результаты научной деятельности применяются при изготовлении продукции.
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Благодаря поддержке города компания ОЭЗ Москвы продолжает разрабатывать и выпускать товары, направленные на развитие кадрового потенциала. Например, ранее резидент столичной особой экономической зоны представил еще один новый образовательный продукт – проектно-отраслевую лабораторию "Освоение Арктики".
По словам гендиректора компании "Научные развлечения" Олега Поваляева, специализированное оборудование по изучению условий Арктики поможет подготовить будущих специалистов для освоения этого стратегически важного региона. Лаборатория позволит сформировать у школьников метапредметные знания и компетенции, которые необходимы для комплексного решения задач по освоению Крайнего Севера.
ОЭЗ "Технополис Москва" является территорией с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, где размещаются высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны, превышает 390 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
Ранее Гарбузов сообщил, что более чем вдвое за первые три месяца 2025 года вырос в Москве выпуск различных музыкальных инструментов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Промышленность
 
 
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