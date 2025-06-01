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МЖД раскрыла обстоятельства падения моста на поезд в Брянской области
МЖД раскрыла обстоятельства падения моста на поезд в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
МЖД раскрыла обстоятельства падения моста на поезд в Брянской области
Сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва произошло в 22.44 мск, сообщила Московская железная дорога. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T00:47:00+03:00
2025-06-01T00:47:00+03:00
2025-06-01T00:48:00+03:00
происшествия
москва
брянская область
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва произошло в 22.44 мск, сообщила Московская железная дорога. "Сегодня в 22.44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва", - сообщила МЖД в своем Telegram-канале.
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происшествия, москва, брянская область, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянская область, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
МЖД раскрыла обстоятельства падения моста на поезд в Брянской области
МЖД: сход локомотива и вагонов поезда в Брянской области случился в 22.44 мск