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В Курской области под грузовым поездом рухнул мост
В Курской области под грузовым поездом рухнул мост - РИА Новости, 01.06.2025
В Курской области под грузовым поездом рухнул мост
Железнодорожный мост обрушился в Железногорском районе Курской области во время движения грузового поезда, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T07:40:00+03:00
2025-06-01T07:40:00+03:00
2025-06-01T07:42:00+03:00
происшествия
курская область
брянская область
выгоничский район
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская железная дорога
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Железнодорожный мост обрушился в Железногорском районе Курской области во время движения грузового поезда, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.ЧП произошло на 48-м километре железной дороги Тросна — Калиновка."Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали", — написал Хинштейн. Остальные вагоны остались на путях. Один из машинистов получил повреждения ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд."Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на контроле", — добавил врио губернатора.Обрушение моста в Брянской областиЭто второе за несколько часов ЧП с мостом. Вечером в субботу в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. По данным Московской железной дороги, в результате обрушения пролета из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи сошел с рельсов локомотив и вагоны пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва.По последним данным, погибли семь человек, включая машиниста локомотива, еще 69 человек, в том числе трое детей, пострадали. В больницы доставили 44 человека, трое из них остаются в тяжелом состоянии.Движение по дороге А-240, которая проходила через рухнувший мост, временно закрыли. РЖД частично изменили маршрут некоторых поездов.
https://ria.ru/20250601/vagon-2020220213.html
https://ria.ru/20250601/doroga-2020217027.html
https://ria.ru/20250601/most-2020215224.html
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происшествия, курская область, брянская область, выгоничский район, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская железная дорога, ржд
Происшествия, Курская область, Брянская область, Выгоничский район, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская железная дорога, РЖД