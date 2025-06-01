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В Курской области под грузовым поездом рухнул мост - РИА Новости, 01.06.2025
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07:40 01.06.2025 (обновлено: 07:42 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/most_kurskaya-2020221633.html
В Курской области под грузовым поездом рухнул мост
В Курской области под грузовым поездом рухнул мост - РИА Новости, 01.06.2025
В Курской области под грузовым поездом рухнул мост
Железнодорожный мост обрушился в Железногорском районе Курской области во время движения грузового поезда, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T07:40:00+03:00
2025-06-01T07:42:00+03:00
происшествия
курская область
брянская область
выгоничский район
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская железная дорога
ржд
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Железнодорожный мост обрушился в Железногорском районе Курской области во время движения грузового поезда, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.ЧП произошло на 48-м километре железной дороги Тросна — Калиновка."Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали", — написал Хинштейн. Остальные вагоны остались на путях. Один из машинистов получил повреждения ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд."Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на контроле", — добавил врио губернатора.Обрушение моста в Брянской областиЭто второе за несколько часов ЧП с мостом. Вечером в субботу в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. По данным Московской железной дороги, в результате обрушения пролета из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи сошел с рельсов локомотив и вагоны пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва.По последним данным, погибли семь человек, включая машиниста локомотива, еще 69 человек, в том числе трое детей, пострадали. В больницы доставили 44 человека, трое из них остаются в тяжелом состоянии.Движение по дороге А-240, которая проходила через рухнувший мост, временно закрыли. РЖД частично изменили маршрут некоторых поездов.
https://ria.ru/20250601/vagon-2020220213.html
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курская область
брянская область
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происшествия, курская область, брянская область, выгоничский район, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская железная дорога, ржд
Происшествия, Курская область, Брянская область, Выгоничский район, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская железная дорога, РЖД

В Курской области под грузовым поездом рухнул мост

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramОбрушение железнодорожного моста в Курской области
Обрушение железнодорожного моста в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Железнодорожный мост обрушился в Железногорском районе Курской области во время движения грузового поезда, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
ЧП произошло на 48-м километре железной дороги Тросна — Калиновка.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Вагон поезда оказался раздавлен обрушившимся в Брянской области мостом
07:09
«
"Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали", — написал Хинштейн.
Остальные вагоны остались на путях.
Один из машинистов получил повреждения ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.
Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд.
"Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на контроле", — добавил врио губернатора.
Перекрытая дорога к месту обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Дорогу к обрушенному мосту в Брянской области перекрыли
05:58

Обрушение моста в Брянской области

Это второе за несколько часов ЧП с мостом. Вечером в субботу в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. По данным Московской железной дороги, в результате обрушения пролета из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи сошел с рельсов локомотив и вагоны пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва.
По последним данным, погибли семь человек, включая машиниста локомотива, еще 69 человек, в том числе трое детей, пострадали. В больницы доставили 44 человека, трое из них остаются в тяжелом состоянии.
Движение по дороге А-240, которая проходила через рухнувший мост, временно закрыли. РЖД частично изменили маршрут некоторых поездов.
В Брянской области мост упал на пассажирский поезд. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Опубликованы первые кадры, снятые после обрушения моста в Брянской области
05:16
 
ПроисшествияКурская областьБрянская областьВыгоничский районАлександр ХинштейнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская железная дорогаРЖД
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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