https://ria.ru/20250601/moskva-2021782244.html

В Москве модернизируют до трех километров газораспределительных сетей

В Москве модернизируют до трех километров газораспределительных сетей - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве модернизируют до трех километров газораспределительных сетей

Около трех километров газораспределительных сетей модернизируют на востоке столицы, стальные трубопроводы заменят на современные полиэтиленовые, срок службы... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-01T13:40:00+03:00

2025-06-01T13:40:00+03:00

2025-06-09T13:48:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Около трех километров газораспределительных сетей модернизируют на востоке столицы, стальные трубопроводы заменят на современные полиэтиленовые, срок службы новых - более 40 лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Восточном административном округе столицы началась реконструкция участка газораспределительной сети низкого давления. Работы ведутся в рамках городской программы, в ходе которой инженерные системы приводят к единому стандарту надежности и безопасной эксплуатации. Завершить их планируют в июне 2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что реконструкция охватывает три района: Измайлово, Восточное и Северное Измайлово. Работы пройдут поэтапно на участках вдоль 11-й и 13-й Парковых улиц, а также вдоль Сиреневого бульвара. Стальные трубопроводы заменят на современные полиэтиленовые: они отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии, агрессивным средам и температурным колебаниям. Срок службы новых - более 40 лет.

https://ria.ru/20250530/tysjachi-2019909173.html

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экономика, москва, городское хозяйство москвы, восточный административный округ (москва)