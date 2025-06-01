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В Москве модернизируют до трех километров газораспределительных сетей
В Москве модернизируют до трех километров газораспределительных сетей - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве модернизируют до трех километров газораспределительных сетей
Около трех километров газораспределительных сетей модернизируют на востоке столицы, стальные трубопроводы заменят на современные полиэтиленовые, срок службы... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-01T13:40:00+03:00
2025-06-01T13:40:00+03:00
2025-06-09T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Около трех километров газораспределительных сетей модернизируют на востоке столицы, стальные трубопроводы заменят на современные полиэтиленовые, срок службы новых - более 40 лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Восточном административном округе столицы началась реконструкция участка газораспределительной сети низкого давления. Работы ведутся в рамках городской программы, в ходе которой инженерные системы приводят к единому стандарту надежности и безопасной эксплуатации. Завершить их планируют в июне 2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что реконструкция охватывает три района: Измайлово, Восточное и Северное Измайлово. Работы пройдут поэтапно на участках вдоль 11-й и 13-й Парковых улиц, а также вдоль Сиреневого бульвара. Стальные трубопроводы заменят на современные полиэтиленовые: они отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии, агрессивным средам и температурным колебаниям. Срок службы новых - более 40 лет.
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экономика, москва, городское хозяйство москвы, восточный административный округ (москва)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экономика, Москва, Городское хозяйство Москвы, Восточный административный округ (Москва)
В Москве модернизируют до трех километров газораспределительных сетей
До трех километров газораспределительных сетей модернизируют на востоке Москвы