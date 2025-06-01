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В Москве модернизируют до трех километров газораспределительных сетей - РИА Новости, 09.06.2025
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13:40 01.06.2025 (обновлено: 13:48 09.06.2025)
https://ria.ru/20250601/moskva-2021782244.html
В Москве модернизируют до трех километров газораспределительных сетей
В Москве модернизируют до трех километров газораспределительных сетей - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве модернизируют до трех километров газораспределительных сетей
Около трех километров газораспределительных сетей модернизируют на востоке столицы, стальные трубопроводы заменят на современные полиэтиленовые, срок службы... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-01T13:40:00+03:00
2025-06-09T13:48:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
экономика
москва
городское хозяйство москвы
восточный административный округ (москва)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Около трех километров газораспределительных сетей модернизируют на востоке столицы, стальные трубопроводы заменят на современные полиэтиленовые, срок службы новых - более 40 лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Восточном административном округе столицы началась реконструкция участка газораспределительной сети низкого давления. Работы ведутся в рамках городской программы, в ходе которой инженерные системы приводят к единому стандарту надежности и безопасной эксплуатации. Завершить их планируют в июне 2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что реконструкция охватывает три района: Измайлово, Восточное и Северное Измайлово. Работы пройдут поэтапно на участках вдоль 11-й и 13-й Парковых улиц, а также вдоль Сиреневого бульвара. Стальные трубопроводы заменят на современные полиэтиленовые: они отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии, агрессивным средам и температурным колебаниям. Срок службы новых - более 40 лет.
https://ria.ru/20250530/tysjachi-2019909173.html
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экономика, москва, городское хозяйство москвы, восточный административный округ (москва)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экономика, Москва, Городское хозяйство Москвы, Восточный административный округ (Москва)
В Москве модернизируют до трех километров газораспределительных сетей

До трех километров газораспределительных сетей модернизируют на востоке Москвы

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыРемонт газораспределительных сетей в Москве
Ремонт газораспределительных сетей в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Ремонт газораспределительных сетей в Москве
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Около трех километров газораспределительных сетей модернизируют на востоке столицы, стальные трубопроводы заменят на современные полиэтиленовые, срок службы новых - более 40 лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В Восточном административном округе столицы началась реконструкция участка газораспределительной сети низкого давления. Работы ведутся в рамках городской программы, в ходе которой инженерные системы приводят к единому стандарту надежности и безопасной эксплуатации. Завершить их планируют в июне 2026 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реконструкция охватывает три района: Измайлово, Восточное и Северное Измайлово. Работы пройдут поэтапно на участках вдоль 11-й и 13-й Парковых улиц, а также вдоль Сиреневого бульвара. Стальные трубопроводы заменят на современные полиэтиленовые: они отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии, агрессивным средам и температурным колебаниям. Срок службы новых - более 40 лет.
Сотрудник Мосгаза - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
На московских газопроводах проверили более 11 тысяч сварных соединений
30 мая, 09:57
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЭкономикаМоскваГородское хозяйство МосквыВосточный административный округ (Москва)
 
 
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