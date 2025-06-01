https://ria.ru/20250601/moskva-2020212777.html

Медики встретят на Киевском вокзале Москвы пассажиров попавшего в ЧП поезда

Медики встретят на Киевском вокзале Москвы пассажиров попавшего в ЧП поезда - РИА Новости, 01.06.2025

Медики встретят на Киевском вокзале Москвы пассажиров попавшего в ЧП поезда

Медики и психологи разместились на Киевском вокзале Москвы и готовы оказывать помощь пассажирам попавшего в ЧП в Брянской области поезда, которые должны прибыть РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T03:45:00+03:00

2025-06-01T03:45:00+03:00

2025-06-01T03:45:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

выгоничский район

александр богомаз

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Медики и психологи разместились на Киевском вокзале Москвы и готовы оказывать помощь пассажирам попавшего в ЧП в Брянской области поезда, которые должны прибыть на этот вокзал, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы. "Медики и психологи разместились и готовы оказывать помощь на Киевском вокзале Москвы, куда должны транспортировать неповрежденные вагоны с людьми. Подготовлены дополнительные силы Московской Скорой помощи", - говорится в сообщении. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор сообщал о семи погибших и 30 пострадавших.

https://ria.ru/20250601/brigady-2020212473.html

москва

брянская область

выгоничский район

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происшествия, москва, брянская область, выгоничский район, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области