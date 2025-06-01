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Медики встретят на Киевском вокзале Москвы пассажиров попавшего в ЧП поезда
Медики встретят на Киевском вокзале Москвы пассажиров попавшего в ЧП поезда - РИА Новости, 01.06.2025
Медики встретят на Киевском вокзале Москвы пассажиров попавшего в ЧП поезда
Медики и психологи разместились на Киевском вокзале Москвы и готовы оказывать помощь пассажирам попавшего в ЧП в Брянской области поезда, которые должны прибыть РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T03:45:00+03:00
2025-06-01T03:45:00+03:00
2025-06-01T03:45:00+03:00
происшествия
москва
брянская область
выгоничский район
александр богомаз
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Медики и психологи разместились на Киевском вокзале Москвы и готовы оказывать помощь пассажирам попавшего в ЧП в Брянской области поезда, которые должны прибыть на этот вокзал, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы. "Медики и психологи разместились и готовы оказывать помощь на Киевском вокзале Москвы, куда должны транспортировать неповрежденные вагоны с людьми. Подготовлены дополнительные силы Московской Скорой помощи", - говорится в сообщении. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор сообщал о семи погибших и 30 пострадавших.
https://ria.ru/20250601/brigady-2020212473.html
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происшествия, москва, брянская область, выгоничский район, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Медики встретят на Киевском вокзале Москвы пассажиров попавшего в ЧП поезда
Депздрав: медики встретят пассажиров попавшего в ЧП поезда на Киевском вокзале