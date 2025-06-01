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Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества с использованием QR-кодов - РИА Новости, 01.06.2025
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11:55 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/moshennichestvo-2020257184.html
Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества с использованием QR-кодов
Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества с использованием QR-кодов - РИА Новости, 01.06.2025
Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества с использованием QR-кодов
Мошенники могут использовать QR-коды в различных схемах, в частности выманивать их у клиента банка для снятия наличных с банкомата, а также пытаться подменивать РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:55:00+03:00
2025-06-01T11:55:00+03:00
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технологии
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ассоциация российских банков
моифинансы.рф
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Мошенники могут использовать QR-коды в различных схемах, в частности выманивать их у клиента банка для снятия наличных с банкомата, а также пытаться подменивать их в магазинах, ресторанах и сервисах проката, рассказал РИА Новости председатель комитета по повышению финансовой грамотности АРБ, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Максим Семов. Он напомнил, что многие банки оказывают услугу по снятию наличных денег по QR-коду - это удобно: не нужна пластиковая карта, не нужно дотрагиваться до кнопок и экрана банкомата. "Однако и тут вмешалась социально-криминальная инженерия: мошенники начали звонить клиентам банков и, представившись работниками этих банков, сообщали, что на клиента только что был оформлен кредит и сформирован QR-код на снятие всей суммы кредита в банкомате. Доблестная служба безопасности все пресекла, но снятие наличных по QR-коду должен остановить сам клиент. Для этого ему нужно срочно перейти в приложение банка, сформировать QR‑код и прислать его скриншот", - рассказал Семов. Соответственно, если те, кто верил словам звонящего, формировали QR-код и высылали его скриншот, то мошенники моментально снимали деньги в банкомате через опцию "Снятие наличных по QR-коду" - ведь никаких других подтверждений для этой операции не требовалось. Также Семов перечислил еще ряд ситуаций, где мошенники могут использовать QR-коды: подмена статического QR-кода в магазине, когда такой код указан на наклейке на кассе, а не формируется при каждой операции новый; в ресторанах при оплате чаевых и на рекламных объявлениях, которые запускают списание средств без подтверждений. "Известны случаи, когда мошенники подменивали наклейки QR-кодов на прокатных самокатах, велосипедах – в общем, перспектив для развития мошеннических схем в данном методе, увы, много", - отметил Семов.
https://ria.ru/20250531/moshenniki-2020096690.html
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экономика, технологии, россия, ассоциация российских банков, моифинансы.рф, пособие по безработице
Экономика, Технологии, Россия, Ассоциация российских банков, Моифинансы.рф, Пособие по безработице
Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества с использованием QR-кодов

Эксперт Семов: мошенники могут использовать QR-коды для снятия наличных

© Flickr / mathplourdeСчитка QR-кода
Считка QR-кода - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Flickr / mathplourde
Считка QR-кода. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Мошенники могут использовать QR-коды в различных схемах, в частности выманивать их у клиента банка для снятия наличных с банкомата, а также пытаться подменивать их в магазинах, ресторанах и сервисах проката, рассказал РИА Новости председатель комитета по повышению финансовой грамотности АРБ, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Максим Семов.
Он напомнил, что многие банки оказывают услугу по снятию наличных денег по QR-коду - это удобно: не нужна пластиковая карта, не нужно дотрагиваться до кнопок и экрана банкомата.
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"Однако и тут вмешалась социально-криминальная инженерия: мошенники начали звонить клиентам банков и, представившись работниками этих банков, сообщали, что на клиента только что был оформлен кредит и сформирован QR-код на снятие всей суммы кредита в банкомате. Доблестная служба безопасности все пресекла, но снятие наличных по QR-коду должен остановить сам клиент. Для этого ему нужно срочно перейти в приложение банка, сформировать QR‑код и прислать его скриншот", - рассказал Семов.
Соответственно, если те, кто верил словам звонящего, формировали QR-код и высылали его скриншот, то мошенники моментально снимали деньги в банкомате через опцию "Снятие наличных по QR-коду" - ведь никаких других подтверждений для этой операции не требовалось.
Также Семов перечислил еще ряд ситуаций, где мошенники могут использовать QR-коды: подмена статического QR-кода в магазине, когда такой код указан на наклейке на кассе, а не формируется при каждой операции новый; в ресторанах при оплате чаевых и на рекламных объявлениях, которые запускают списание средств без подтверждений.
"Известны случаи, когда мошенники подменивали наклейки QR-кодов на прокатных самокатах, велосипедах – в общем, перспектив для развития мошеннических схем в данном методе, увы, много", - отметил Семов.
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