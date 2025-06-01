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Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 01.06.2025
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13:10 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/mishustin-2020272179.html
Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном
Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 01.06.2025
Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин созвонился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, поздравив его с 50-летним юбилеем и обсудив с ним актуальные... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:10:00+03:00
2025-06-01T13:10:00+03:00
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армения
никол пашинян
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин созвонился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, поздравив его с 50-летним юбилеем и обсудив с ним актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщила пресс-служба российского кабмина. "Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном. Михаил Мишустин поздравил Никола Пашиняна с юбилеем - пятидесятилетием со дня рождения. Главы правительств обсудили также актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба Кремля сообщала о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и Пашиняна, они обсудили двустороннюю и региональную повестки, а также подтвердили взаимный настрой на укрепление отношений.
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россия, армения, никол пашинян, михаил мишустин, владимир путин, в мире
Россия, Армения, Никол Пашинян, Михаил Мишустин, Владимир Путин, В мире
Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном

Мишустин и Пашинян по телефону обсудили двусторонние отношения

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин созвонился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, поздравив его с 50-летним юбилеем и обсудив с ним актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщила пресс-служба российского кабмина.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном. Михаил Мишустин поздравил Никола Пашиняна с юбилеем - пятидесятилетием со дня рождения. Главы правительств обсудили также актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и Пашиняна, они обсудили двустороннюю и региональную повестки, а также подтвердили взаимный настрой на укрепление отношений.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Путин поздравил Пашиняна с юбилеем
Вчера, 09:05
 
РоссияАрменияНикол ПашинянМихаил МишустинВладимир ПутинВ мире
 
 
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