https://ria.ru/20250601/mishustin-2020272179.html
Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном
Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 01.06.2025
Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин созвонился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, поздравив его с 50-летним юбилеем и обсудив с ним актуальные... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:10:00+03:00
2025-06-01T13:10:00+03:00
2025-06-01T13:10:00+03:00
россия
армения
никол пашинян
михаил мишустин
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730496891_0:84:2968:1754_1920x0_80_0_0_06d9c49b5bd2e9664afd5e287d7cc9d4.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин созвонился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, поздравив его с 50-летним юбилеем и обсудив с ним актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщила пресс-служба российского кабмина. "Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном. Михаил Мишустин поздравил Никола Пашиняна с юбилеем - пятидесятилетием со дня рождения. Главы правительств обсудили также актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба Кремля сообщала о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и Пашиняна, они обсудили двустороннюю и региональную повестки, а также подтвердили взаимный настрой на укрепление отношений.
https://ria.ru/20250601/putin-2020230280.html
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730496891_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_2863ba5fa533463ce2fd820471a1eb97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, никол пашинян, михаил мишустин, владимир путин, в мире
Россия, Армения, Никол Пашинян, Михаил Мишустин, Владимир Путин, В мире
Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном
Мишустин и Пашинян по телефону обсудили двусторонние отношения