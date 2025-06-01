https://ria.ru/20250601/mishustin-2020272179.html

Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном

Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 01.06.2025

Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин созвонился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, поздравив его с 50-летним юбилеем и обсудив с ним актуальные... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:10:00+03:00

2025-06-01T13:10:00+03:00

2025-06-01T13:10:00+03:00

россия

армения

никол пашинян

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в мире

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин созвонился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, поздравив его с 50-летним юбилеем и обсудив с ним актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщила пресс-служба российского кабмина. "Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном. Михаил Мишустин поздравил Никола Пашиняна с юбилеем - пятидесятилетием со дня рождения. Главы правительств обсудили также актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба Кремля сообщала о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и Пашиняна, они обсудили двустороннюю и региональную повестки, а также подтвердили взаимный настрой на укрепление отношений.

https://ria.ru/20250601/putin-2020230280.html

россия

армения

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Варвара Скокшина

россия, армения, никол пашинян, михаил мишустин, владимир путин, в мире