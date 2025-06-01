https://ria.ru/20250601/minoborony-2020317171.html

Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы

Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы - РИА Новости, 01.06.2025

Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы

Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах. Ключевые заявления: РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:25:00+03:00

2025-06-01T18:25:00+03:00

2025-06-01T19:37:00+03:00

амурская область

киев

иркутская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах. Ключевые заявления:

https://ria.ru/20250601/bpla-2020284654.html

амурская область

киев

иркутская область

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2025

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амурская область, киев, иркутская область, вооруженные силы украины