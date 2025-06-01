Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы
© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах. Ключевые заявления:
- Киев совершил теракт с применением FPV-дронов против аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях;
- в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки отразили;
- в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники;
- дроны запустили с территории, находящейся в непосредственной близости от этих аэродромов;
- возгорания ликвидированы;
- жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет;
- некоторые участники терактов задержаны.