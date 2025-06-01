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Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы - РИА Новости, 01.06.2025
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18:25 01.06.2025 (обновлено: 19:37 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/minoborony-2020317171.html
Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы
Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы - РИА Новости, 01.06.2025
Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы
Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах. Ключевые заявления: РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:25:00+03:00
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амурская область
киев
иркутская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах. Ключевые заявления:
https://ria.ru/20250601/bpla-2020284654.html
амурская область
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амурская область, киев, иркутская область, вооруженные силы украины
Амурская область, Киев, Иркутская область, Вооруженные силы Украины

Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы

© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : #кобзевнасвязи/Telegram
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах. Ключевые заявления:
  • Киев совершил теракт с применением FPV-дронов против аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях;
  • в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки отразили;
  • в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники;
  • дроны запустили с территории, находящейся в непосредственной близости от этих аэродромов;
  • возгорания ликвидированы;
  • жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет;
  • некоторые участники терактов задержаны.
Атака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Амурская областьКиевИркутская областьВооруженные силы Украины
 
 
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